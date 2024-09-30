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Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодна для Пенсильвании, получающей выплаты из федерального бюджета. Об этом говорится в статье, опубликованной в Washington Post (WP).
По данным издания, после начала СВО Пенсильвания получила 175 миллиардов долларов в виде «экстренной помощи для разрешения конфликтов». При этом большая часть средств осталась в США и была направлена на нужды оружейных заводов.
Одним из бенефициаров стал завод в Скрэнтоне, производящий 155-мм артиллерийские снаряды. К 2022 году там было создано более 200 рабочих мест, а количество выпускаемой продукции удвоилось.
22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, который поставляет боеприпасы для ВСУ.
Позже политика обвинили во вмешательстве в выборы в США, а группа из девяти конгрессменов-республиканцев потребовала расследования этого визита.
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Одним из бенефициаров стал завод в Скрэнтоне, производящий 155-мм артиллерийские снаряды. К 2022 году там было создано более 200 рабочих мест, а количество выпускаемой продукции удвоилось.
22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, который поставляет боеприпасы для ВСУ.
Позже политика обвинили во вмешательстве в выборы в США, а группа из девяти конгрессменов-республиканцев потребовала расследования этого визита.
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Александр Климов