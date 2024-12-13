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Британские танки Challenger в количестве двух единиц уничтожила российская армия на курском направлении, доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что за сутки боевики ВСУ лишились немецкой боевой машины пехоты Marder, а также двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, шести минометов и станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, суточные потери живой силы противника составили свыше 200 человек.
Перед этим агентство Reuters сообщило, какая потеря станет для боевиков ВСУ крупнейшей в ходе спецоперации.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 по приказу президента России Владимира Путина. В августе 2024 года противник вторгся в Курскую область.
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Кроме того, суточные потери живой силы противника составили свыше 200 человек.
Перед этим агентство Reuters сообщило, какая потеря станет для боевиков ВСУ крупнейшей в ходе спецоперации.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 по приказу президента России Владимира Путина. В августе 2024 года противник вторгся в Курскую область.
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Никита Кротов