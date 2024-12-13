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Два британских танка Challenger ликвидировали в Курской области

Бойцы ВС РФ уничтожили два британских танка Challenger под Курском
Фото: istockphoto/Wirestock

Фото: istockphoto/Wirestock

Британские танки Challenger в количестве двух единиц уничтожила российская армия на курском направлении, доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что за сутки боевики ВСУ лишились немецкой боевой машины пехоты Marder, а также двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, шести минометов и станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, суточные потери живой силы противника составили свыше 200 человек.



Перед этим агентство Reuters сообщило, какая потеря станет для боевиков ВСУ крупнейшей в ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 по приказу президента России Владимира Путина. В августе 2024 года противник вторгся в Курскую область.

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#новости
В США заявили об эффективности российского истребителя Су-57
MW: Су-57 оказались эффективны в зонах с высокой концентрацией ПВО
13 декабря 2024, 18:31

Фото: iStock/Marina Denisenko

Российские самолеты Су-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине. Об этом сообщает издание Military Watch.
Новый двигатель AL-51F-1, которым оснащены истребители, может обеспечить их самым высоким уровнем тяги среди всех самолетов, находящихся на вооружении в мире. Уточняется, что особенность Су-57 заключается в возможности нести ракеты «воздух — воздух», что предоставляет значительное преимущество в бою.

Согласно информации журнала, это единственный в мире истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы киевскому режиму.

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#истребители
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На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине
NYT: грядущий 2025 год станет годом переговоров по конфликту на Украине
13 декабря 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Грядущий 2025 год станет годом переговоров по украинскому конфликту. Как пишут обозреватели New York Times, это плохая новость для киевского режима на фоне потерянных им земель.
«Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются... Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты», — гласит публикация.

Авторы материала добавили, что в современных реалиях 2025 год всегда ассоциировался с переговорами, причем вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома.

По мнению журналистов, новоизбранный американский президент Дональд Трамп вряд ли станет поддерживать Киев в военном плане в случае новых боевых действий после перемирия.

Ранее сообщалось, какую иностранную технику уничтожила российская армия в Курской области.

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#переговоры
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Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ
Житель Курской области: ВСУ ещё до вторжения стреляли из миномётов в дома людей
13 декабря 2024, 18:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские боевики обстреливали Курскую область из миномётов ещё до вторжения в регион. Об этом заявил эвакуировавшийся местный житель военному следователю, передает 360.ru.
По его словам, обстрелы происходили ежедневно. ВСУ запускали свои дроны, которые сбивала российская ПВО, отметил мужчина.

Он добавил, что украинские боевики оставили жителей села без воды, уничтожив водонапорную башню. Житель региона рассказал, что ВСУ также убили двух волонтёров, которые развозили обеды местным жителям. Погибшими оказались мужчина-водитель и 21-летняя девушка.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#курская область
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Полуобнажённые участницы движения Femen повредили памятник в Женеве
13 декабря 2024, 17:40

Фото: iStock/saiko3p

Участницы украинского феминистского движения Femen устроили акцию протеста у памятника «Сломанный стул» в Женеве (Швейцария), который является символом борьбы с противопехотными минами. Женщины повредили скульптуру бензопилой.
Как сообщает издание «ИноСМИ.RU» со ссылкой на пост представителей движения в соцсети Х, две участницы протестовали против позиции ООН, связанной с событиями на Украине. Они были задержаны.

На фотографии, опубликованной вместе с постом, изображена одна из женщин, участвовавших в акции, в полуобнажённом виде, добавили в издании.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что Украине давно нужно было заключить мир с Россией.

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На Западе назвали крупнейшую потерю для ВСУ в ДНР
Reuters: потеря Красноармейска в ДНР будет одной из крупнейших для Киева
13 декабря 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Крупнейшей потерей для ВСУ станет Красноармейск (Покровск) в Донбассе, когда его займут бойцы ВС РФ, пишет агентство Reuters. Как уточнили авторы, в городе имеется шахта, являющаяся единственным угольным поставщиком для сталелитейной украинской промышленности.
«Падение Покровска, важного логистического центра ВСУ, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Сокращение доступа украинских военных к дорожной сети в окрестностях города затруднит для киевских войск удержание территорий по обе стороны от города, что позволит России укрепить и продвинуть линию фронта», — сказано в статье.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года Донецкая народная республика вошла в состав России в результате референдума. Киев не признал результаты голосования и продолжил атаки на указанную территорию.

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#днр
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В Польше объяснили отказ от участия военных в конфликте на Украине
Спецслужбы Польши: введение войск на Украину можно воспринять как раздел страны
13 декабря 2024, 17:12

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Отправка польских военных на Украину была бы ошибкой, так как это может быть воспринято Россией как попытка Польши оккупировать Западную Украину. Об этом написал глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в социальной сети Х.
По его словам, польским солдатам нужно подготавливать «первую линию обороны» в Центральной Европе, по этой причине «экспедиционную» деятельность следует исключить. Севера добавил, что западные государства лучше готовы к отправке войск на Украину, однако соответствующее решение требует международного мандата.

Кремль осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки и не изменит исход происходящего конфликта. Идею об отправке европейских миротворцев российская сторона назвала «крайне опасной темой».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
По РСЗО под Сумами, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар
13 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар по РСЗО. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, было около 10 взрывов. Подпольщик уточнил, что в настоящее время нет данных о результатах удара.

Отмечается, что на данном участке действует группировка российских войск «Север». Согласно информации Минобороны России, за неделю в ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 2230 солдат, а также 7 танков.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#курская область
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Вернувшийся домой боец СВО из Удмуртии узнал об отправленных в детдом детях
В Удмуртии суд вернул бойцу СВО двоих отправленных в детдом детей
13 декабря 2024, 16:36

Фото: istockphoto/AMilkin

Вернувшемуся со спецоперации россиянину из Удмуртии вернули отправленных в детдом детей, проинформировали в объединенной региональной судебной пресс-службе.
Уточняется, что 52-летний ветеран боевых действий жил с 41-летней замужней сожительницей, у пары родились дети. При этом в документах отцом значился официальный муж.

Когда мужчина уехал на спецоперацию, его сожительницу осудили за приобретение наркотиков, дети же отправились в детдом. Позже бойца ранили, а вернувшись домой, он узнал о случившемся и обратился к Фемиде.

Детей вернули настоящему отцу по результатам экспертизы.

Ранее сообщалось, как бойцы спецоперации ликвидировали боевика ВСУ благодаря его вредной привычке.

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#новости
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В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
Колесник: спецназ КНДР помогает России в зоне СВО для боевого опыта
13 декабря 2024, 16:21

Фото: istockphoto/ANGHI

Северокорейский спецназ поучаствовал в спецоперации на стороне ВС РФ для получения боевого опыта, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.
Он уточнил, что военнослужащие с реальным боевым опытом более эффективны, а глава КНДР Ким Чен Ын прекрасно это понимает. По словам парламентария, подобное практиковали в подразделениях СССР.

«Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — пояснил Колесник.
Он резюмировал, что у России стараются брать опыт военные многих государств. Что касается спецназа КНДР, он оказал РФ огромную помощь.

Перед этим было опубликовано видео боев в Курской области, в которых, по данным российских военкоров, принимал участие спецназ КНДР.

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#мир
#россия
#украина
#кндр
#сво
#война
#конфликт
#новости
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