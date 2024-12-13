На базу Хмеймим в Сирии сели транспортные самолеты

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Посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии совершили несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, передает Free Syria News Network (FSNN).
«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — сказано в материале.Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Анкара и Вашингтон пришли к консенсусу в плане видения сирийского будущего. Он уточнил, что страны хотят освободить сирийских граждан «от оков Башара Асада».
Также сообщалось, к чему близка Россия в Сирии.
Сирийский президент Башар Асад сложил с себя полномочия и отправился в Россию, получив политическое убежище в стране. Конфликт в Сирии длится с 2011 года.
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