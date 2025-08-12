«Неизбежное уничтожение»: В США Зеленскому дали один совет

12 августа 2025, 22:56

AT: Зеленскому надо согласиться на сделку по итогам саммита Путина и Трампа

Американский журнал American Thinker 12 августа заявил, что Владимир Зеленский должен принять любое мирное предложение, которое может представить президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.