«Неизбежное уничтожение»: В США Зеленскому дали один совет
Американский журнал American Thinker 12 августа заявил, что Владимир Зеленский должен принять любое мирное предложение, которое может представить президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
По мнению издания, любое такое предложение лучше, чем «неизбежное уничтожение», и Зеленскому стоило бы «сократить свои потери». Обозреватель издания также предположил, что отказ главы киевского режима уступать территории продиктован нежеланием потерять власть, и отметил сомнения в том, что обещания европейской поддержки окажутся реальной помощью.
В тот же день газета The Telegraph сообщила, что для урегулирования конфликта Украина может согласиться отказаться от утраченных территорий, но только при условии получения надежных гарантий безопасности — поставок оружия и перспективы вступления в НАТО.
Ранее, 11 августа, президент США Дональд Трамп выразил недовольство заявлением Зеленского о необходимости конституционного одобрения по вопросам территорий и заявил, что по опросам на территории Украины 88% граждан поддерживают заключение мирной сделки с Россией.
