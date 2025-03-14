В Судже после удара ВСУ по краеведческому музею погибла его сотрудница

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ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в недавно освобождённом российскими войсками городе Суджа Курской области. В результате атаки погибла сотрудница учреждения.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что удар именно по музею был нанесён прицельно и совершенно сознательно.
Он также добавил, что ещё две смотрительницы музея получили ранения, они госпитализированы. Краеведческий музей в Судже располагался в так называемом доме Чупилова — архитектурном памятнике XIX века. К сожалению, историческое здание полностью уничтожено, заключил Хинштейн.
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«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал врио главы Курской области в своём телеграм-канале.
Он также добавил, что ещё две смотрительницы музея получили ранения, они госпитализированы. Краеведческий музей в Судже располагался в так называемом доме Чупилова — архитектурном памятнике XIX века. К сожалению, историческое здание полностью уничтожено, заключил Хинштейн.
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Александр Бойцов