В Судже после удара ВСУ по краеведческому музею погибла его сотрудница

В Курской области могут задействовать пленных украинских солдат для восстановления поврежденных в ходе боевых действий территорий. Пленных могут также заставить восстанавливать разрисованные «Пятерочки». С такой инициативой выступили общественники из организации «Ветераны России», сообщил Телеграм-канал Mash.