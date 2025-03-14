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«Ветераны России» предложили отправить пленных солдат ВСУ восстанавливать Суджу

Mash: пленных солдат ВСУ могут заставить отремонтировать «Пятерочки» в Судже
Фото: iStock/ lusia599

Фото: iStock/ lusia599

В Курской области могут задействовать пленных украинских солдат для восстановления поврежденных в ходе боевых действий территорий. Пленных могут также заставить восстанавливать разрисованные «Пятерочки». С такой инициативой выступили общественники из организации «Ветераны России», сообщил Телеграм-канал Mash.
Уже сутки Суджа и окрестности города полностью очищены от ВСУ. Российские военные и военные корреспонденты показывают последствия семимесячной оккупации: это следы боев, мусор, разрисованные дома и площади. Ликвидировать всё это предлагают пленным украинским солдатам.

Общественники из «Ветеранов России» предлагают отправить бойцов ВСУ в Курскую область, выдать все необходимое оборудование, заставить ремонтировать дороги, убирать мусор и отмывать «Пятёрочки» на улицах — которые разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения.

Ранее начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru заявил, что о судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже пока что говорить преждевременно.

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#мусор
#военные
#оборудование
Медведев: у Украины еще есть шанс спасти бойцов ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 21:48

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Бойцы украинской армии (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, но у Киева еще есть шанс их спасти. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Teлеграм-канале.
Дмитрий Медведев обратил внимание, что на совещании Совета безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам Вооруженных сил Украины в Курской области, если они сложат оружие.

«Это очень гуманный подход нашей страны», — заметил зампред Совбеза России.

Однако его оборотная сторона означает, что при отказе сложить оружие украинских бойцов уничтожат, объяснил зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Украины еще есть возможность спасти своих военнослужащих, а ближайшие часы покажут ее выбор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

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#курская область
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#оружие
#президент
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В Судже после удара ВСУ по краеведческому музею погибла его сотрудница
14 марта 2025, 21:14

Фото: istockphoto/Alessandro2802

ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в недавно освобождённом российскими войсками городе Суджа Курской области. В результате атаки погибла сотрудница учреждения.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что удар именно по музею был нанесён прицельно и совершенно сознательно.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал врио главы Курской области в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что ещё две смотрительницы музея получили ранения, они госпитализированы. Краеведческий музей в Судже располагался в так называемом доме Чупилова — архитектурном памятнике XIX века. К сожалению, историческое здание полностью уничтожено, заключил Хинштейн.

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#музей
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#курская область
#всу
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Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 20:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Киев должен отдать своим формированиям в Курской области приказ о добровольной сдаче в плен. Только таким образом может быть реализован призыв американского президента Дональда Трампа «пощадить» украинских военнослужащих в составе группировки на территории российского региона.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям, а именно — сложить оружие и сдаться в плен», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в плену.

Ранее Дональд Трамп обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные остатки группировки ВСУ в Курской области, которые сейчас находятся к юго-западу от города Суджа, недавно освобождённого российскими войсками.

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MWM: исчерпывание арсенала ATACMS стало серьезным ударом для армии Украины
14 марта 2025, 20:22

Фото: iStock/ vadimrysev

Полное исчерпывание запасов ракет ATACMS у военных стало серьезным ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Military Watch Magazine.
«Истощение арсенала ATACMS значительно бьет по украинским военным возможностям из-за важности этих ракет», — обратили внимание авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что поставить новые ракеты Киеву будет сложно из-за ограниченных возможностей Соединенных Штатов Америки по их производству.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что на Украине закончились запасы американских тактических ракет ATACMS производства.

«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS)», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что Штаты предоставили Киеву менее 40 ракет, которые закончились уже в конце января.

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Жители Сумской области Украины не хотят покидать дома и ждут прихода ВС РФ
Рогов: жители Сумской области ждут прихода русских и отказываются покидать дома
14 марта 2025, 19:23

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Жители Сумской области, которых должны эвакуировать, отказываются уезжать и ждут прихода российских сил. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов в связи с обострением оперативной ситуации на территории региона. Эвакуация затронет сёла в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.

«Поступила проверенная информация, подтвержденная мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов.

Напомним, Сумская область Украины граничит с Курской, которая сейчас активно освобождается от оккупации ВСУ. Также поступают сообщения, что российские бойцы зашли на украинскую территорию.

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