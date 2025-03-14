«Ветераны России» предложили отправить пленных солдат ВСУ восстанавливать Суджу

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В Курской области могут задействовать пленных украинских солдат для восстановления поврежденных в ходе боевых действий территорий. Пленных могут также заставить восстанавливать разрисованные «Пятерочки». С такой инициативой выступили общественники из организации «Ветераны России», сообщил Телеграм-канал Mash.
Уже сутки Суджа и окрестности города полностью очищены от ВСУ. Российские военные и военные корреспонденты показывают последствия семимесячной оккупации: это следы боев, мусор, разрисованные дома и площади. Ликвидировать всё это предлагают пленным украинским солдатам.
Общественники из «Ветеранов России» предлагают отправить бойцов ВСУ в Курскую область, выдать все необходимое оборудование, заставить ремонтировать дороги, убирать мусор и отмывать «Пятёрочки» на улицах — которые разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения.
Ранее начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru заявил, что о судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже пока что говорить преждевременно.
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Общественники из «Ветеранов России» предлагают отправить бойцов ВСУ в Курскую область, выдать все необходимое оборудование, заставить ремонтировать дороги, убирать мусор и отмывать «Пятёрочки» на улицах — которые разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения.
Ранее начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru заявил, что о судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже пока что говорить преждевременно.
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Ольга Енгалычева