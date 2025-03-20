В Судже украинские военные раздавали газеты с фейковыми новостями

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Во время оккупации Суджи бойцы ВСУ раздавали людям газеты, содержащие ложную информацию. Об этом рассказала находящаяся в эвакуации жительница города Олеся Рыльская.
«<…> после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета», — сообщила Рыльская РИА Новости.На имеющейся в распоряжении агентства фотографии издания можно увидеть его название «Свободная курщина». Также стоит отметить, что для статей были выбраны выдуманные исторические факты.
Напомним, что военные ВС РФ освободили город Суджу в Курской области 13 марта.
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