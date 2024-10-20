В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

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В городе Сумы Сумской области Украины раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также зафиксировали в таких регионах, как Кировоградская,, Харьковская, Черниговская, Одесская, Виницкая, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская области.
Ранее взрывы были слышны в Киеве. Где именно произошел взрыв, не уточняется. Местные власти пока не дали комментариев.
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