В Сумах прошел всеукраинский митинг о демобилизации родных

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Митинг с требованиями о демобилизации родных после 18 месяцев службы прошел городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что участие в митинге принимают в основном женщины.
«Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат более двух лет», — уточняет издание.По информации телеканала, митинг за демобилизацию солдат после 18 месяцев службы — всеукраинский. На плакатах, которые можно увидеть на опубликованном видео, виднеются надписи: «Четкие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?» и «Армия — не рабство».
Журналисты отмечают, что семьи военных уже не первый раз выходят на подобного рода митинг, люди протестуют во всех уголках страны.
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