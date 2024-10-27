Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Сумах прошел всеукраинский митинг о демобилизации родных

В Сумах прошел всеукраинский митинг о демобилизации родных

27 октября 2024, 22:41
Фото: iStock/sibway

Фото: iStock/sibway

Митинг с требованиями о демобилизации родных после 18 месяцев службы прошел городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что участие в митинге принимают в основном женщины.
«Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат более двух лет», — уточняет издание.
По информации телеканала, митинг за демобилизацию солдат после 18 месяцев службы — всеукраинский. На плакатах, которые можно увидеть на опубликованном видео, виднеются надписи: «Четкие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?» и «Армия — не рабство».



Журналисты отмечают, что семьи военных уже не первый раз выходят на подобного рода митинг, люди протестуют во всех уголках страны.

Читайте также:

В США выступили за мир с Россией

ВСУ борются с радиочастотой для сдачи в плен

В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео
#военные
#армия
#журналисты
#видео
#семьи
#страны
#митинг
#мир
#люди
#всу
#солдат
Немецкий журналист ответил, к чему ведет Украину поддержка со стороны Запада
Репке: поддержка со стороны западных союзников ведет Украину к поражению
27 октября 2024, 20:33

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Поддержка киевского режима со стороны коллективного Запада ведет украинскую республику к поражению, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке.
«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — сказано в публикации.
Репке добавил, что западные союзники Украины обеспечивают себе поражение в борьбе с РФ, поскольку не предпринимают более масштабных шагов для поддержки Киева.

Ранее кандидат в американские вице-президенты Джей-Ди Вэнс высказал свою позицию по украинскому конфликту.

Читайте также:

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по Затоке в Одесской области

В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео

ВС РФ прорывают оборону ВСУ в Запорожской области
#мир
#украина
#германия
#война
#сво
#конфликт
#новости
#журналисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты подробности попытки прорыва ВСУ в Брянскую область
Mash: в Брянскую область пытались прорваться около 30 иностранных наемников ВСУ
27 октября 2024, 20:28

Фото: iStock/breakermaximus

В Брянскую область пытались прорваться около 30 иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед заходом боевиков в небе появились около 20 дронов.
По информации канала, прорыв границы пытались осуществить в районе села Манев в Климовском районе, который в данный момент заброшен. Вслед за группой БПЛА, отмечает издание, по болотам выдвинулись около 30 наемников.
«Они <...> шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотистая местность. Говорили на английском», — говорится в публикации.
По предварительным данным, среди наемников были наемные бойцы из четырех стран — Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. По его данным, подразделения ВС России и Росгвардии нанесли огневое противнику огневое поражение и отбросили назад. Сейчас обстановка в Климовском районе стабильная, заключил глава региона.

Читайте также:

В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу

ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре

В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео
#бпла
#всу
#рф
#наемники
#брянская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по Затоке в Одесской области
27 октября 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Мощный удар по Затоке зафиксирован в Одесской области Украины, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев. Он также добавил, что была мощная детонация с пожаром в районе моста, по которому Украине каждый день доставляют технику из Румынии.
«…Прилетало грамотно, подробности пока уточняем, но сильнейшая детонация и пожар были зафиксированы со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно идут эшелоны с военной техникой, боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — пояснил координатор пророссийского сопротивления.

Собеседник уточнил, что все произошло накануне вечером, 26 октября.

Ранее сообщалось, с чем сейчас борются боевики ВСУ в зоне боевых действий.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле комментировали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех целей спецоперации.

Читайте также:

В США выступили за мир с Россией

Помогавшего ВС РФ американца эвакуировали из-под Угледара

ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США выступили за мир с Россией
Кандидат в вице-президенты США Вэнс высказался за мир с РФ
27 октября 2024, 20:03

Фото: istockphoto/rarrarorro

За мир с Россией выступил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. Свою позицию он озвучил на телепрограмме Meet the Press NBC News.
«Если мы намерены однажды положить конец конфликту на Украине, нам придется вступить в своего рода переговоры с Украиной, с Россией, с нашими союзниками по НАТО в Европе. Это просто необходимая часть», — сказал Вэнс.
Он добавил, что Штаты не воюют с российской стороной, назвав Китай самой серьезной угрозой.

Ранее сообщалось, что российские войска эвакуировали гражданина США из-под Угледара. Уточнялось, что американец помогал ВС РФ в зоне боевых действий два года, передавая российским военным ценную информацию.

Читайте также:

ТАСС: ВСУ борются с частотой для сдачи в плен

В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу

ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре
#мир
#сша
#украина
#россия
#война
#сво
#новости
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Помогавшего ВС РФ американца эвакуировали из-под Угледара
27 октября 2024, 19:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Американца, которым помогал ВС РФ организовать штурм населенного пункта, успешно эвакуировали из-под Угледара. Об этом со ссылкой на штаб обороны ДНР сообщает ТАСС. Отмечается, что гражданин США в течение двух лет помогал России в зоне СВО, передавая ценные разведданные.
«Российские спецслужбы совместно с подразделениями <...> Восточного военного округа Министерства обороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника - гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении», — пояснили в штабе.
Там же добавили, что Джо Б. (имя изменено) два года передавал российской стороне ключевые данные, при помощи которых наносились высокоточные удары по ВСУ, сводя к минимуму ущерб мирным объектам и простым украинцам.

Сообщается, что сейчас эвакуированный американец находится в безопасности. Профильные ведомства прорабатывают возможность предоставления политубежища и выдачи российского гражданства.

Читайте также:

ВСУ борются с радиочастотой для сдачи в плен

В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу

ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре
#сша
#данные
#ущерб
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: ВСУ борются с частотой для сдачи в плен
27 октября 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ глушат частоты 149.200, 49.200, 449.200 радиоволны «Волга». Как уточнили ТАСС представители российских силовых структур, «Волгу» используют, чтобы сдаться в плен Вооруженным силам России. Теперь «Волгой» можно пользоваться через мессенджер Telegram.
«Их бандитская структура ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов — прим. ред.) утилизирует жителей традиционно пророссийских регионов. А на фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — прокомментировал силовик журналистам.
Сдаться в плен боевики ВСУ могут, используя канал обратной связи t.me/SOS_Volga. Кроме того, имеется справочник t.me/Volga_SOS, который подскажет украинским военнослужащим, каким образом добраться до плена живыми.

Ранее сообщалось, где противник пытался прорваться через границу.

Читайте также:

ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре

В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео

Пленный боевик ВСУ рассказал о дружбе с ВС РФ в Харьковской области
#мир
#украина
#война
#новости
#всу
#сво
#вс рф
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу
В Брянской области пресекли попытку пересечения границы вооруженной группой лиц
27 октября 2024, 18:42

Фото: iStock/kodda

В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. Об этом написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Уточняется, что подразделения ВС России и Росгвардии пресекли попытку пересечения государственной границы. По словам Богомаза, противнику нанесли огневое поражение.

Обстановка в Климовском районе стабильная, заключил глава региона. Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Читайте также:

ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре

В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео

Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете
#всу
#рф
#послание
#вс рф
#росгвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре
27 октября 2024, 18:21

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Минимум шесть мирных жителей Часова Яра были убиты ударом украинского дрона при попытке выйти из города в сторону РФ. Об этом сообщили ТАСС военнослужащие Южной группировки войск.
Уточняется, что группу мирных граждан сначала накрыли огнем из минометов и артиллерии, после чего атаковали при помощи FPV-дронов. Согласно информации источника, выводить беженцев пытались бойцы Южной группировки войск при помощи рации, которую сбросили с квадрокоптера.

Когда беженцы оказались в укрытии, солдаты сбрасывали им с беспилотника воду и еду. Отмечается, что после ударов БПЛА ВСУ на связь вышел только один выживший.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео

Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

В Киеве назвали условие для начала переговоров с Россией
#бпла
#солдаты
#беженцы
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео
27 октября 2024, 17:58

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские военные захватили в плен воевавшую на стороне ВСУ украинку Наталью. Пулеметчица призналась, что прошла обучение в Британии. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».
На допросе женщина рассказала, что она родом из села в Полтавской области. По ее словам, все они оказались в рядах украинской армии по мобилизации.




Наталья пояснила, что вместе с группой других солдат проходила обучение в Британии. Уточняется, что в составе группы пулеметчиков числится порядка 60 человек. У всех разные должности от фельдшера до снайпера, заключила женщина.

Читайте также:

Пленный боевик ВСУ рассказал о дружбе с ВС РФ в Харьковской области

Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Российские военные освободили Измайловку в ДНР

#военные
#женщина
#родители
#обучение
#человек
#оон
#днр
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников