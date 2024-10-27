В США выступили за мир с Россией

Фото: istockphoto/rarrarorro
За мир с Россией выступил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. Свою позицию он озвучил на телепрограмме Meet the Press NBC News.
«Если мы намерены однажды положить конец конфликту на Украине, нам придется вступить в своего рода переговоры с Украиной, с Россией, с нашими союзниками по НАТО в Европе. Это просто необходимая часть», — сказал Вэнс.Он добавил, что Штаты не воюют с российской стороной, назвав Китай самой серьезной угрозой.
Ранее сообщалось, что российские войска эвакуировали гражданина США из-под Угледара. Уточнялось, что американец помогал ВС РФ в зоне боевых действий два года, передавая российским военным ценную информацию.
Читайте также:
ТАСС: ВСУ борются с частотой для сдачи в плен
В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу
ВСУ убили шестерых пытавшихся уйти в сторону РФ беженцев в Часовом Яре
Никита Кротов