В Сумах убили критиковавшего ВСУ и расследовавшего коррупцию украинского журналиста

06 сентября 2025, 21:49

В Сумах убили критикующего ВСУ украинского журналиста Александра Тахтая

Фото: iStock/Helios8

В Сумах убили украинского журналиста-расследователя Александра Тахтая, который критиковал ВСУ и публиковал данные о злоупотреблениях украинских военных в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.