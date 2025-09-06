В Сумах убили критиковавшего ВСУ и расследовавшего коррупцию украинского журналиста
В Сумах убили украинского журналиста-расследователя Александра Тахтая, который критиковал ВСУ и публиковал данные о злоупотреблениях украинских военных в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По их информации, на журналиста уже совершали покушение месяц назад. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководства Сумской областной государственной администрации, полиции и ВСУ. Особое внимание к нему привлекли публикации о людях и компаниях, наживавшихся на строительстве оборонительных укреплений в регионе.
Кроме того, Тахтай придерживался пророссийской позиции и неоднократно критиковал командование украинской армии, раскрывая случаи произвола и беспредела среди военнослужащих в Сумах и области.
Расследование обстоятельств убийства продолжается.
