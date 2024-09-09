В Сумской области эвакуируют три приграничных населённых пункта

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В трёх населённых пунктах Шосткинского района Сумской области Украины объявили обязательную эвакуацию. Об этом сообщила областная военная администрация в своём Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о населённых пунктах Глухов, Свесса и Эсмань. Все они находятся на приграничной территории на Курском направлении.
В администрации подчеркнули, что обсудили основные вопросы первого этапа эвакуации жителей в ходе выездного заседания координационного штаба.
Напомним, что в настоящее время в срочном порядке эвакуируют жителей Харьковской области Украины. Из некоторых районов области уже выехали почти все местные жители.
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В администрации подчеркнули, что обсудили основные вопросы первого этапа эвакуации жителей в ходе выездного заседания координационного штаба.
Напомним, что в настоящее время в срочном порядке эвакуируют жителей Харьковской области Украины. Из некоторых районов области уже выехали почти все местные жители.
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Анастасия Чинкова