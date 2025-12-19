Достижения.рф

Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область вторую ночь подряд

SHOT: взрывы прогремели в Таганроге на фоне атаки беспилотников
Фото: iStock/bbsferrari

В Таганроге, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали не менее десяти громких взрывов. Они утверждают, что со стороны Таганрогского залива в небе появились яркие вспышки и слышался звук мотора, напоминающий двигатель БПЛА.

Из-за сильных взрывов в домах тряслись стёкла, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Согласно предварительной информации, ПВО сбивает украинские беспилотники, пытающиеся атаковать город. По словам очевидцев, российские военные уничтожили несколько целей. Кроме того, взрывы доносились с окраин Ростова и Мясниковского района.

Отметим, что украинские дроны пытаются атаковать Ростовскую область вторую ночь подряд. Сведения о пострадавших не поступали.

Александр Огарёв

