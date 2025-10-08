Россиянин передал важные данные украинской разведке и получил срок
Жителя Великого Новгорода Пурышева признали виновным в государственной измене и передаче данных украинской разведке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, сотрудник одного из объектов военно-промышленного комплекса связался в Telegram с представителем ГУР Минобороны Украины. Он передал данные о дислокации войсковых частей в регионе и предприятии, на котором работал, включая характеристики выпускаемой продукции. Также мужчина выполнял задания от иностранной спецслужбы.
Суд назначил фигуранту 15 лет лишения свободы: пять лет он отсидит в тюрьме, десять — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что жителя Владимирской области приговорили к десяти годам заключения за сотрудничество с СБУ.
