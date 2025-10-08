Россиянин передал важные данные украинской разведке и получил срок

08 октября 2025, 11:06

Жителя Великого Новгорода осудили на 15 лет за госизмену

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Великого Новгорода Пурышева признали виновным в государственной измене и передаче данных украинской разведке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.