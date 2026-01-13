Достижения.рф

В Таганроге при обстреле ВСУ погибла женщина

Фото: iStock/maxim4e4ek

Тело женщины обнаружили в доме в Таганроге, разрушенном в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем блоге.



В результате вражеской атаки погибла 65-летняя местная жительница. В момент удара она находилась на работе и занималась уборкой в здании, которое впоследствии было разрушено.

Слюсарь выразил искренние соболезнования семье погибшей. Региональные власти пообещали оказать материальную поддержку её родным.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0