В Таганроге при обстреле ВСУ погибла женщина
Тело женщины обнаружили в доме в Таганроге, разрушенном в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем блоге.
В результате вражеской атаки погибла 65-летняя местная жительница. В момент удара она находилась на работе и занималась уборкой в здании, которое впоследствии было разрушено.
Слюсарь выразил искренние соболезнования семье погибшей. Региональные власти пообещали оказать материальную поддержку её родным.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
