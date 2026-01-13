В Таганроге при обстреле ВСУ погибла женщина

13 января 2026, 19:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

Тело женщины обнаружили в доме в Таганроге, разрушенном в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем блоге.