В Тамбовской и Белгородской областях из-за БПЛА повреждены четыре дома и магазин

e-crow
В результате атак украинских беспилотников в ночь на четверг, 16 января, повреждены здание магазина и четыре частных жилых дома в Тамбовской и Белгородской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
На данный момент уточняется степень ущерба и возможные пострадавшие. Министерство обороны России ранее сообщало, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 15 были сбиты в Белгородской области и три — в Тамбовской области.
Ситуация остается под контролем, экстренные службы работают на месте происшествий для оценки ущерба и оказания необходимой помощи.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Читайте также:
Боевикам ВСУ запретили ходить в военной форме в Донецкой области
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
Удар ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
Ситуация остается под контролем, экстренные службы работают на месте происшествий для оценки ущерба и оказания необходимой помощи.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Читайте также:
Боевикам ВСУ запретили ходить в военной форме в Донецкой области
Командиры ВСУ нашли новый способ запугивания подчиненных
Удар ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
Дарья Осипова