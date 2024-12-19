ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области

Служба безопасности Украины (СБУ), как прямой наследник КГБ СССР, причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова и является одной из наиболее разветвленных организаций. Об этом пишет Financial Times в своем материале «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала».