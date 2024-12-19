ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области

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После атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область были повреждены два жилых дома и шесть автомобилей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как написал Гладков в своем telegram-канале, пострадавшие дома находятся в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. После сброса с БПЛА взрывных устройств в первом помещении выбило стекла, а также поврежден забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. К тому же из-за атаки повреждено пять автомобилей.
Еще одна машина пострадала в хуторе Бабка Валуйского округа. Там после атаки у легкового автомобиля посечен кузов. В посёлке Пятницкое Волоконовского района после детонации дрона повреждение получила кровля сельхозпредприятия. Ущерб атак уточняется.
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