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В телефоне иностранного наемника ВСУ солдаты ВС РФ нашли кадры боя с российскими беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.
«На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон... принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в ВСУ. В памяти телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — рассказали агентству в силовых структурах.
Ранее сообщалось, что российские солдаты смогли перехватить инициативу в Краснояружском районе Белгородской области. Сейчас ситуация там находится под полным контролем ВС РФ, хотя ВСУ проявляют высокую активность.
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