В Telegram работает чат психологической поддержки для бойцов СВО и их семей
С июля 2024 года действует единый федеральный телеграм-чат медицинской психологической поддержки для участников СВО и семей воинов Отечества.
Проект реализуют Комитет семей воинов Отечества и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль»).
Чат работает бесплатно и круглосуточно (24/7), ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Обратиться за помощью может житель любого региона и любого часового пояса — при необходимости анонимно.
В чате консультируют квалифицированные государственные медицинские психологи. Они помогают справляться с тревожными состояниями и другими психологическими трудностями, с которыми сталкиваются участники СВО и их близкие.
За полтора года работы, включая обращения в рамках динамического сопровождения, специалисты обработали более 22 000 обращений. К чату подключились свыше 18 800 человек.
В период предновогодней нагрузки и длительных каникул возрастает риск эмоционального истощения и так называемой «послепраздничной депрессии» — комплексного состояния, которое может быть связанным с рядом факторов, в том числе:
• накопившимся эмоциональным выгоранием;
• «синдромом отмены» после прекращения/снижения употребления «социальных стимуляторов» (алкоголь, сладкое как источник эндорфинов, психостимуляторы);
• социально‑психологическим напряжением из‑за финансовых трудностей после предпраздничных расходов;
• внутренними страхами и тревогой из‑за необходимости «начинать сначала», «с чистого листа», «с нового периода».
Чтобы больше людей знали о возможности получить бесплатную адресную помощь при любых тревожных состояниях комитет запустил информационную кампанию о работе чата.
