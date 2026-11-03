В Томской области местные жители ликвидировали медведя, убившего охотника в зимовье

03 ноября 2026, 07:21

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Томской области ликвидировали медведя, который убил охотника. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.





Ранее 55-летний житель посёлка Киевский отправился в зимовье на несколько дней вместе с собаками. Когда охотник не вернулся в срок, родственники забеспокоились и отправились на поиски. Они обнаружили останки мужчины, при этом в домике царил погром — все двери были открыты, вещи разбросаны, предметы разрушены.



«Выпал небольшой снежок, они по следам прошли за избушку. Ну и там видно, что костюм валяется, какая-то кость, прошли дальше — там следы борьбы, ветки, одежда», — пояснила Гаврилова.