В Томской области местные жители ликвидировали медведя, убившего охотника в зимовье
В Томской области ликвидировали медведя, который убил охотника. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.
Ранее 55-летний житель посёлка Киевский отправился в зимовье на несколько дней вместе с собаками. Когда охотник не вернулся в срок, родственники забеспокоились и отправились на поиски. Они обнаружили останки мужчины, при этом в домике царил погром — все двери были открыты, вещи разбросаны, предметы разрушены.
«Выпал небольшой снежок, они по следам прошли за избушку. Ну и там видно, что костюм валяется, какая-то кость, прошли дальше — там следы борьбы, ветки, одежда», — пояснила Гаврилова.Стало очевидно, что на погибшего напал медведь. Через некоторое время хищник вернулся в посёлок, где его убили местные жители. Когда зверя вскрыли, то внутри обнаружили части костюма 55-летнего охотника.