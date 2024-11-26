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В цинковом гробу бойца СВО в Челябинской области оказалось тело другого военного

Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

В цинковом гробу бойца СВО из Челябинской области после вскрытия обнаружили тело другого военного. Об этом пишет 74.RU.
По данным издания, в зоне проведения боевых действий были ранены два бойца: экс-сотрудник МВД, капитан полиции Игорь Косимов, и боец из Тюменской области. Оба они погибли.

Родственники Косимова получили гроб с именем погибшего. Однако его племянница обратила внимание, что инициалы в записке не совпадали, написание фамилии также было ошибочным. Тогда она потребовала вскрыть цинковый гроб.



«Он не подходит даже по телосложению, понимаете? Там мальчик лежал худенький, молодой. Он не первой свежести, телу год или полгода точно. Мы будем делать ДНК-анализ этого мальчишки, чтобы нам подтвердить, что это не наш дядя», — рассказала племянница погибшего участника СВО.

По ее словам, к документам приложили копию паспорта совершенно другого человека родом из Тюмени, куда и был направлен второй гроб. В итоге теперь родственники Косимова собираются потребовать его вскрытия и проведения анализа ДНК.

После того как стало известно об этой ошибке, родные офицера сразу связались с родственниками тюменского бойца.

В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, также запланирована процедура опознания. Когда бойцов захоронят, пока неизвестно.

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#мвд
#полицейские
#мальчик
#сво
Страна.ua: Взятие ВС РФ Великой Новосёлки может обвалить весь южный фронт ВСУ
26 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Diy13

Освобождение российскими войсками Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике может привести к обвалу всего фронта ВСУ на южном направлкении. Возникнет эффект домино.
Об этом в своём телеграм-канале пишет украинское издание «Страна.ua». В публикации отмечается, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным развивать наступление дальше на запад, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Авторы материала высказывают опасения, что может повториться ситуация с Очеретино, считавшимся главным пунктом обороны ВСУ в районе Авдеевки. Падение Очеретино позволило российским войскам быстро и успешно развивать наступление на Авдеевском направлении. Теперь на Украине опасаются повторения ситуации под Великой Новосёлкой.

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#падение
#всу
#запад
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В Крыму успешно испытали новый дрон с огнемётом «Горыныч 2.0»
«Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнемётом «Горыныч 2.0»
26 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/vadimrysev

Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно провёл испытания нового дрона, оснащённого огнемётом «Горыныч 2.0». Об этом основатель центра и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил в беседе с ТАСС.
Он отметил, что крымские специалисты в течение нескольких месяцев вели разработку модели «Горыныч 2.0». Беспилотник при атаке выбрасывает мощную струю зажигательной смеси. Заполнить дрон можно любой жидкостью, от модернизации которой зависит итоговое применение. В целом, отметил Романов, способы применения данного дрона практически не ограничены. К тому же, огнемёт можно использовать множество раз.

Специалист привёл возможные цели, которые может поразить новейший дрон. Среди них – беспилотники со связью Starlink, оптоволоконные каналы связи, стационарные и мобильные объекты. Также дрон может участвовать в разминировании и проводить плановый поджог поверхности земли.

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#крым
#беспилотник
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#дрон
#специалисты
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ВС РФ освободили от ВСУ Копанки в Харьковской области
26 ноября 2024, 12:30

Фото: iStock/macky_ch

Российские бойцы взяли под контроль Копанки в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Населенный пункт находится на трассе, соединяющей подконтрольное ВС РФ Сватово и Боровую, которую еще контролируют ВСУ.

Кроме того, российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Купянска, Сенькова, Лозовой и других населенных пунктов в ДНР.

Также ВС РФ отразили пять контратак ВСУ. Потери противника составили не менее 440 человек живой силы, а также несколько единиц боевой техники, в том числе западного производства.

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#человек
#сво
#всу
#вс рф
#запад
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ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
МО РФ: ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали территорию Запорожской АЭС
26 ноября 2024, 12:27

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория за минувшие сутки были обстреляли украинскими войсками пять раз. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, представленной в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что силами российских ПВО над территорией города и станции были сбиты три украинских дрона.

В результате обстрелов ВСУ было повреждено административное здание.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, успешно обслуживает все объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку.

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#запорожская аэс
#всу
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#пво
#обстрел
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В ВСУ признали рост потерь и продвижение войск РФ под Волчанском
26 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные активно продвигаются на Волчанском направлении. Это признал офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.
В своём телеграм-канале он написал, что под Волчанском «пошла жара». По словам украинского командира, потери в рядах ВСУ значительно возросли из-за постоянных штурмов, ударов беспилотников, а также активной работы артиллерии и авиации Вооружённых сил РФ. Удерживать позиции становится всё труднее, подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал продвижение российских войск на направлении Липцы - Волчанск одной из основных трудностей, с которыми столкнулся Киев. Также эксперт отметил увеличение интенсивности ударов по Сумской и Черниговской областям Украины.

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От позиций армии России до Днепропетровской области местами осталось 12 км
26 ноября 2024, 11:20

Фото: iStock/ zim286

Вооружённые силы России приближаются к Днепропетровской области, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
По данным собеседника агентства, местами от позиций Вооружённых сил Российской Федерации до Днепропетровской области осталось небольшое расстояние.

«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 километров напрямую», — обратили внимание представители силовых структур.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в ночь с 25 на 26 ноября армия России нанесла удары по целям сразу в нескольких областях Украины. Ещё он добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации ночью ударили по аэродрому и складу в Староконстантинове.

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#вс рф
#армия россии
#сво
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ВСУ впервые применили в Курской области американский беспилотник Switchblade 600
26 ноября 2024, 10:43

Фото: iStock/gorodenkoff

ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Отмечается, что боеприпас был замечен над Рыльским районом области накануне вечером. Российские военные сбили дрон прицельным выстрелом из обычного ружья.

В качестве боеголовки в боеприпасе установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin. ВСУ запустили Switchblade 600 при помощи транспортно-пускового контейнера, его полётом управлял оператор. Дальность полёта дрона составляет несколько десятков километров.

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#вс рф
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«А ночью сегодня били»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
Подполье: ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ в Житомирской области
26 ноября 2024, 10:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью армия России нанесла удары по целям сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«А ночью сегодня били. Житомир и область: по пунктам временной дислокации», — написал Лебедев в своем Telegram-канале, отметив, что там были ликвидированы иностранные наемники, предположительно, латино-американцы.

Он также добавил, что ВС РФ ночью ударили по аэродрому и складу в Староконстантинове. В Тернополе удар пришелся по месту хранения техники. В Киеве и области российские военные били по пунктам временной дислокации, производству БПЛА и ремонтному цеху, а в Одесской области — по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска.

При этом под Сумами ликвидировано большое скопление личного состава ВСУ, которое готовилось к ротации в Курской области, а также «что-то в пригороде серьёзное накрыли», после чего произошла повторная детонация. Лебедев предположил, что удар пришелся по системе ПВО или по РСЗО HIMARS.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что этой ночью по Украине запустили рекордное количество дронов — 188. Сбить удалось 76.

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ВСУ атаковали Ростовскую область, ВС РФ наступают под Курском: окружение Курахово, последние новости СВО
26 ноября 2024, 09:47

Фото: iStock/ IherPhoto

ВСУ провели масштабную атаку на Ростовскую область. В Курахово ВС РФ перешли в наступление и населенный пункт практически окружен. О том, как складывается обстановка в курском приграничье и на других участках фронта – читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Восемь баллистических ракет ATACMS были выпущены украинскими боевиками по Курской области, с целью поразить аэродром Халино. За последние сутки украинские подразделения понесли потери до 200 человек также были уничтожены бронетранспортёр Fuchs, а также БМП Bradley и Marder. Оборона ВСУ в районе населённого пункта Плехово продолжает ослабевать. Националистические батальоны, в составе которых находятся иностранные наёмники, сдаются в плен. Ситуация в районе Новоивановки и Малой Локни становится критической для украинских сил, сообщает «Северный ветер».

Настроение бойцов группировки, оказавшейся на территории России, постоянно ухудшается. Командир батальона 47-й бригады ВСУ по имени Гений отметил, что российские войска отбрасывают противника за границу. Он подчеркнул, что атаки происходят круглосуточно, и несмотря на ротации и постоянное пополнение личного состава, численность российских войск значительно превышает ВСУ.


За ночь Ростовскую область атаковали более 20 дронов


В ночь на 26 ноября в Ростовской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано. Губернатор также добавил, что четыре украинских БПЛА были сбиты в районах Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.


Торецкое направление


Бои за Торецк, расположенный к югу от Часова Яра, продолжаются уже несколько месяцев. Этот мощный укрепрайон противника долгое время сопротивлялся наступлению российской армии, однако несколько месяцев назад штурмовым группам удалось сначала освободить украинский Нью-Йорк, находящийся неподалеку от Торецка, а затем и сам город.

В настоящее время украинская оборона в Торецке стремительно ослабевает. Центральная часть Торецка перешла в серую зону. В южной части города российские войска продвинулись в районе Забалка на глубину до 650 метров вдоль нескольких улиц, сообщил военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Кураховское направление


Российские войска почти завершили окружение Курахово. Гарнизон ВСУ сокращается, и некоторые из истощенных подразделений противника отступают к северу и югу от города.

На севере Кураховского направления наблюдается продвижение в лесных массивах между Берестковым и Новоселидовкой. Южнее Кураховского водохранилища захвачена Ильинка, также сообщается об успехах ВС РФ в Елизаветовке. В центральной части Курахово продолжаются бои, российские войска ввели в город бронетехнику и закрепляются в районе пересечения улиц Прокофьева и Победы.

Южнодонецкое направление


На Южнодонецком направлении ВС РФ продвигаются по территории Великой Новосёлки. Фронт противника здесь ослаблен. Освобождение этого села открывает российской армии путь в Запорожскую и Днепропетровскую области.

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Купянское направление


Активные боевые действия продолжаются и в Купянске, где российские силы не только неожиданно вошли в город, но и теперь оттесняют фланги противника за реку Оскол. Этот манёвр позволил создать плацдарм на западном берегу реки для атаки на Двуречную.


Харьковское направление


Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нейтрализовала до взвода противника, уничтожив две бронемашины и четыре автомобиля. Группировка «Запад» успешно отразила пять контратак ВСУ, которые понесли потери до 400 бойцов. Были подбиты БМП, четыре пикапа и американская артиллерийская система М101. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Группировка «Центр» отбила 12 контратак ВСУ, в результате которых потеряли более 440 националистов. Подбиты танк, два автомобиля и гаубица Д-30. Группировка «Восток» вывела из строя до 110 бойцов, БМП, два автомобиля и САУ «Акация». Группировка «Днепр» уничтожила до 40 боевиков, три автомобиля и американскую гаубицу М777. Силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 45 беспилотников.

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