В цинковом гробу бойца СВО в Челябинской области оказалось тело другого военного

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В цинковом гробу бойца СВО из Челябинской области после вскрытия обнаружили тело другого военного. Об этом пишет 74.RU.
По данным издания, в зоне проведения боевых действий были ранены два бойца: экс-сотрудник МВД, капитан полиции Игорь Косимов, и боец из Тюменской области. Оба они погибли.
Родственники Косимова получили гроб с именем погибшего. Однако его племянница обратила внимание, что инициалы в записке не совпадали, написание фамилии также было ошибочным. Тогда она потребовала вскрыть цинковый гроб.
После того как стало известно об этой ошибке, родные офицера сразу связались с родственниками тюменского бойца.
В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, также запланирована процедура опознания. Когда бойцов захоронят, пока неизвестно.
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Родственники Косимова получили гроб с именем погибшего. Однако его племянница обратила внимание, что инициалы в записке не совпадали, написание фамилии также было ошибочным. Тогда она потребовала вскрыть цинковый гроб.
«Он не подходит даже по телосложению, понимаете? Там мальчик лежал худенький, молодой. Он не первой свежести, телу год или полгода точно. Мы будем делать ДНК-анализ этого мальчишки, чтобы нам подтвердить, что это не наш дядя», — рассказала племянница погибшего участника СВО.По ее словам, к документам приложили копию паспорта совершенно другого человека родом из Тюмени, куда и был направлен второй гроб. В итоге теперь родственники Косимова собираются потребовать его вскрытия и проведения анализа ДНК.
После того как стало известно об этой ошибке, родные офицера сразу связались с родственниками тюменского бойца.
В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, также запланирована процедура опознания. Когда бойцов захоронят, пока неизвестно.
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Элина Позднякова