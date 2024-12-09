«В туалет под дулом»: ​ВСУ ​30 часов держали мирных жителей в подвале

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Украинские военные удерживали супружескую пару на Кураховском направлении в подвале более суток, подозревая их в передаче информации российским войскам.
ТАСС передает, что подробности рассказала Наталья Канашка в видеоинтервью, опубликованном Минобороны РФ.
По словам женщины, 30-часовой плен начался после того, как пара вернулась домой за вещами. В их разбитой комнате находились вооруженные украинские солдаты, которые обвинили их в предательстве.
Супругов обыскали, подозревая, что у них есть маячки для передачи данных. Их постоянно держали под прицелом, не давая почувствовать себя в безопасности.
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По словам женщины, 30-часовой плен начался после того, как пара вернулась домой за вещами. В их разбитой комнате находились вооруженные украинские солдаты, которые обвинили их в предательстве.
Супругов обыскали, подозревая, что у них есть маячки для передачи данных. Их постоянно держали под прицелом, не давая почувствовать себя в безопасности.
«Они думали, что мы сдаем их позиции, обыскали нас — якобы на нас маячки какие-то. Очень страшно: не знала, что думать, то ли нас убьют, то ли мы останемся живы. Всю ночь нас продержали под автоматом, в туалет выводили под автоматом. Они говорили, что мы сдаем их позиции, мы предатели, мы пришли и привели российскую армию», — объяснила женщина.После допросов и обысков военные покинули дом, однако заперли супругов в подвале, перекрыв выход тяжелым холодильником. Пара смогла выбраться самостоятельно только спустя некоторое время.
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Мария Моисеева