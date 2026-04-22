В Туапсе зафиксировали сильное загрязнение воздуха после атаки БПЛА
После пожара, вызванного атакой беспилотников, в Туапсе выявили существенное превышение допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Уровень бензола, ксилола и сажи в воздухе превысил норму в два-три раза. Под угрозой оказались микрорайоны Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично Центральный район. Из‑за осадков 22 апреля замеры качества воздуха временно не проводили.
Власти посоветовали местным жителям не открывать окна, ограничить время пребывания на открытом воздухе и чаще проводить влажную уборку в помещениях. При необходимости выхода на улицу стоит использовать маски.
