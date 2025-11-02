В Туапсе загорелось судно после падения обломков беспилотника

02 ноября 2025, 04:24

Обломки беспилотного летательного аппарата в Туапсе нанесли ущерб танкеру и нефтеналивному терминалу. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.





По его данным, в результате падения частей БПЛА повреждена инфраструктура терминала, а в здании железнодорожного вокзала выбило стекла. На танкере произошел пожар, однако экипаж успел эвакуироваться в полном составе.



«В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка», — заявили в оперштабе.