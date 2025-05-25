В Туле обломки беспилотника упали на многоэтажку

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С 3 часов ночи в Туле средства ПВО сбивают вражеские беспилотники, обломки одного из которых упали на многоквартирный дом. Об этом сообщает Shot.
«В Туле обломки одного из беспилотников упали на жилой дом. С 3 часов ночи ПВО продолжает непрерывно работать, было слышно уже более десятка мощных взрывов», — передает telegram-канал.
На данный момент известно, что пострадавшая многоэтажка находится на улице Металлургов. В результате происшествия выбило стекла в нескольких квартирах. По предварительной информации, пострадавших нет. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.
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Иван Мусатов