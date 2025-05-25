За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ

Фото: iStock/aapsky
В период с 20.00 до 0.00 по московскому времени над восемью российскими регионами было уничтожено 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.
Над Брянской областью было уничтожено больше всего вражеских дронов. Военнослужащие ликвидировали 30 БПЛА ВСУ. На территорией Белгородской области уничтожено 20 украинских беспилотников. Над Курской областью ликвидировано 17 дронов, над Орловской — 16, над Калужской — пять, над Тульской — четыре и два над Московским регионом. Последний беспилотник ликвидирован над республикой Крым.
Читайте также:
Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву
Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников
Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
Иван Мусатов