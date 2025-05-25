В Твери прогремели мощные взрывы на фоне работы ПВО по дронам ВСУ

Фото: iStock/dzika_mrowka
В Твери прогремело несколько мощных взрывов на фоне работы ПВО по вражеским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Несколько взрывов прогремели на окраине Твери, работает ПВО. Предварительно, вражеские БПЛА пытались атаковать аэродром Мигалово», — говорится в сообщении.
Первый взрыв случился в районе 01:50 по московском времени. Его сила была настолько мощной, что в некоторых домах загремели стекла. Позднее прозвучало еще несколько взрывов. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
Читайте также:
Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву
За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ
Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников
Иван Мусатов