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В Твери прогремели мощные взрывы на фоне работы ПВО по дронам ВСУ

Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Твери прогремело несколько мощных взрывов на фоне работы ПВО по вражеским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Несколько взрывов прогремели на окраине Твери, работает ПВО. Предварительно, вражеские БПЛА пытались атаковать аэродром Мигалово», — говорится в сообщении.

Первый взрыв случился в районе 01:50 по московском времени. Его сила была настолько мощной, что в некоторых домах загремели стекла. Позднее прозвучало еще несколько взрывов. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

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Собянин: сбито еще три беспилотника, летевших на Москву
25 мая 2025, 03:01

Фото: iStock/NiseriN

ВС РФ сбили еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет глава города в своем telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 25 мая в сторону Москвы летело порядка десяти украинских беспилотников. Последнее сообщение о сбитии появилось в 2:22 по московскому времени. Тогда средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ. Сейчас информация о сбитии БПЛА появилась в 2:54. На фоне этого в московских аэропортах приостановлен выпуск и прием самолетов.

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Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву
25 мая 2025, 02:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Средства ПВО отразили атау еще двух украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву», — пишет глава столицы в своем telegram-канале.

В ночь на 25 мая уничтожено уже восемь дронов ВСУ, которые направлялись на Москву. Первые сообщения о ликвидации украинских БПЛА появились в 23:51. Позже стало известно об уничтожении еще четырех беспилотников в промежутке с 0:33 до 0:39. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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#сергей собянин
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Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках со стороны ВСУ
25 мая 2025, 01:36

Фото: iStock/Prostock-Studio

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках со стороны ВСУ и нацбатальона «Азов»*. Об этом солдаты рассказали «Известиям».
«Бригада „Азов“* издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — рассказал солдат в видео, опубликованном telegram-каналом издания.

К тому же украинские военные прибегали к пыткам и к психологическому давлению в сторону российских солдат. По признанию одного из офицеров, о пытках он даже не хочет вспоминать.

«Зверски, зверски избивали, унижали. Так, что даже вспоминать не хочу», — рассказал солдат.

Как оказалось, вернувшиеся на родину военные находились в украинском плену от нескольких месяцев до полутора лет.

Напомним, что в ходе переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». На данный момент РФ вернула 577 военнослужащих и 120 мирных жителей. Как правило, последние являются жителями Курской области, которых ВСУ пленили во время вторжения в регион.

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За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ
25 мая 2025, 01:07

Фото: iStock/aapsky

В период с 20.00 до 0.00 по московскому времени над восемью российскими регионами было уничтожено 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.

Над Брянской областью было уничтожено больше всего вражеских дронов. Военнослужащие ликвидировали 30 БПЛА ВСУ. На территорией Белгородской области уничтожено 20 украинских беспилотников. Над Курской областью ликвидировано 17 дронов, над Орловской — 16, над Калужской — пять, над Тульской — четыре и два над Московским регионом. Последний беспилотник ликвидирован над республикой Крым.

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#калужская область
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Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву
25 мая 2025, 00:50

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Средства ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение о сбитии трех вражеских БПЛА появилось в 0:33 по московскому времени.

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в своем telegram-канале.

Уже в 0:39 появилась информация о сбитии еще одного дрона. На данный момент средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Первое сообщение о сбитии двух дронов появилось на канале Собянина в 23:51.

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