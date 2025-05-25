Собянин: в ночь на 25 мая Москву атаковали 12 беспилотников

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В ночь на 25 мая в сторону Москвы было выпущено 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Информация о сбитии вражеских дронов появлялась в telegram-канале главы города с 23:51 до 3:15. В разное время средства ПВО сбивали от одного до трех БПЛА. На местах происшествия работали экстренные службы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Помимо Москвы, украинские беспилотники атаковали еще несколько российских регионов. Например в Твери жители слышали взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям. В некоторых омах даже задрожали стекла.
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Помимо Москвы, украинские беспилотники атаковали еще несколько российских регионов. Например в Твери жители слышали взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям. В некоторых омах даже задрожали стекла.
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Иван Мусатов