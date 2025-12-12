Украинские БПЛА атаковали Краснодарский край
Несколько взрывов прогремели в Сочи и Туапсе на фоне атаки беспилотников. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с журналистами издания рассказали о пяти мощных хлопках в Лазаревском районе. Они утверждают, что со стороны Чёрного моря в небе наблюдались яркие вспышки. В обоих городах гремели сирены воздушной тревоги, а в Сочи вводили режим опасности БПЛА.
По предварительной информации, оба города пытались атаковать беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Вспышки в небе свидетельствуют о работе ПВО, сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Позже мэр Сочи Андрей Прошунин отменил режим угрозы БПЛА. По его словам, опасности для жителей и гостей города-курорта нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки беспилотников на два российских региона.
