Украинские БПЛА атаковали Краснодарский край

12 декабря 2025, 02:25

SHOT: серия взрывов прогремела в городах Краснодарского края

Фото: istockphoto / irontrybex

Несколько взрывов прогремели в Сочи и Туапсе на фоне атаки беспилотников. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.