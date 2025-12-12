Достижения.рф

Москву вторую ночь подряд пытаются атаковать украинские БПЛА

Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
Фото: istockphoto / NiseriN

Украинский беспилотник вторгся на территорию Московской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, российские военнослужащие успешно сбили цель. На место падения фрагментов БПЛА выехали сотрудники экстренных служб, информация о пострадавших не поступала.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.
Ранее Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Краснодарский край с помощью беспилотников. Сирены воздушной тревоги сработали в Туапсе и Сочи.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0