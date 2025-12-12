Москву вторую ночь подряд пытаются атаковать украинские БПЛА

12 декабря 2025, 03:29

Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

Фото: istockphoto / NiseriN

Украинский беспилотник вторгся на территорию Московской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.





По его словам, российские военнослужащие успешно сбили цель. На место падения фрагментов БПЛА выехали сотрудники экстренных служб, информация о пострадавших не поступала.



«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.