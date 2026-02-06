В Твери лжеюристы вымогали деньги у семей участников СВО
В Твери правоохранители задержали пятерых лжеюристов, которые обещали родственникам участников спецоперации помощь в юридических и медицинских вопросах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Средняя стоимость их услуг составляла 30 тысяч рублей. Ни один из задержанных не имел юридического образования, а одна из женщин с зарегистрированным ИП окончила всего 9 классов школы. Фактически фигуранты лишь имитировали работу, затягивая время, пока клиенты не обращались в полицию.
Мошенников задержали сотрудники Управления уголовного розыска Тверской области при поддержке Росгвардии. В отношении них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание может достигать 10 лет лишения свободы. Фигурантов отправили в изолятор временного содержания, решается вопрос о мере пресечения.
