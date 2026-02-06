В Твери лжеюристы вымогали деньги у семей участников СВО

06 февраля 2026, 15:09

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Твери правоохранители задержали пятерых лжеюристов, которые обещали родственникам участников спецоперации помощь в юридических и медицинских вопросах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.