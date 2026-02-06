Ребенок-инвалид два года держит в страхе школу в Серпухове

06 февраля 2026, 14:53

Фото: iStock/vadimguzhva

В одной из школ Серпухова уже два года происходит систематическое насилие со стороны шестиклассника с ограниченными возможностями здоровья над одноклассниками, преимущественно девочками. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.