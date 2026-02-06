Ребенок-инвалид два года держит в страхе школу в Серпухове
В одной из школ Серпухова уже два года происходит систематическое насилие со стороны шестиклассника с ограниченными возможностями здоровья над одноклассниками, преимущественно девочками. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По словам родителей пострадавших, мальчик регулярно избивает и травит детей, врачи фиксировали у пострадавших сильные ушибы и даже попытку удушения. При этом администрация школы не оформляла докладные, называя инциденты «игрой» или «случайностью».
Жалобы родителей не дали результата, а психологи обвиняли пострадавших детей в «провокациях». Директор школы публично называл поведение мальчика допустимым. Как оказалось, мальчик также рассылает фото оголённой пятой точки в школьный чат.
Несмотря на то что ребёнку с ОВЗ положен тьютор, фактически его нет. После проверок министерства образования троим пострадавшим девочкам предложили перейти на домашнее обучение, а одну из отличниц поставили на учёт в ПДН после жалобы отца мальчика.
Читайте также: