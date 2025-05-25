Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Средства ПВО отразили атау еще двух украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву», — пишет глава столицы в своем telegram-канале.
В ночь на 25 мая уничтожено уже восемь дронов ВСУ, которые направлялись на Москву. Первые сообщения о ликвидации украинских БПЛА появились в 23:51. Позже стало известно об уничтожении еще четырех беспилотников в промежутке с 0:33 до 0:39. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Читайте также:
За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ
Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников
Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
Иван Мусатов