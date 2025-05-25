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Собянин: средства ПВО отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Средства ПВО отразили атау еще двух украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву», — пишет глава столицы в своем telegram-канале.

В ночь на 25 мая уничтожено уже восемь дронов ВСУ, которые направлялись на Москву. Первые сообщения о ликвидации украинских БПЛА появились в 23:51. Позже стало известно об уничтожении еще четырех беспилотников в промежутке с 0:33 до 0:39. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках со стороны ВСУ
25 мая 2025, 01:36

Фото: iStock/Prostock-Studio

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках со стороны ВСУ и нацбатальона «Азов»*. Об этом солдаты рассказали «Известиям».
«Бригада „Азов“* издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — рассказал солдат в видео, опубликованном telegram-каналом издания.

К тому же украинские военные прибегали к пыткам и к психологическому давлению в сторону российских солдат. По признанию одного из офицеров, о пытках он даже не хочет вспоминать.

«Зверски, зверски избивали, унижали. Так, что даже вспоминать не хочу», — рассказал солдат.

Как оказалось, вернувшиеся на родину военные находились в украинском плену от нескольких месяцев до полутора лет.

Напомним, что в ходе переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». На данный момент РФ вернула 577 военнослужащих и 120 мирных жителей. Как правило, последние являются жителями Курской области, которых ВСУ пленили во время вторжения в регион.

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За четыре часа над восемью регионами РФ уничтожено 95 дронов ВСУ
25 мая 2025, 01:07

Фото: iStock/aapsky

В период с 20.00 до 0.00 по московскому времени над восемью российскими регионами было уничтожено 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.

Над Брянской областью было уничтожено больше всего вражеских дронов. Военнослужащие ликвидировали 30 БПЛА ВСУ. На территорией Белгородской области уничтожено 20 украинских беспилотников. Над Курской областью ликвидировано 17 дронов, над Орловской — 16, над Калужской — пять, над Тульской — четыре и два над Московским регионом. Последний беспилотник ликвидирован над республикой Крым.

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Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
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#бпла
#крым
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#атака
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#пво
#москва
#орловская область
#калужская область
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Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву
25 мая 2025, 00:50

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Средства ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение о сбитии трех вражеских БПЛА появилось в 0:33 по московскому времени.

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в своем telegram-канале.

Уже в 0:39 появилась информация о сбитии еще одного дрона. На данный момент средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Первое сообщение о сбитии двух дронов появилось на канале Собянина в 23:51.

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#пво
#москва
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#беспилотник
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Собянин: средства ПВО ликвидировали два беспилотника, летевших на Москву
25 мая 2025, 00:05

Фото: iStock/rancho_runner

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в своем telegram-канале.

К тому в ночь на 25 мая украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Там ПВО работает над ликвидацией вражеских целей.

Помимо этого дроны ВСУ совершили налет на город Елец в Липецкой области. На окраинах прозвучало несколько взрывов. В городе прозвучала сирена о воздушной опасности. Жители убегают с улиц в ближайшие укрытия.

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Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников
24 мая 2025, 23:28

Фото: iStock/bbsferrari

Брянскую область атакуют украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

На данный момент система ПВО работает над обнаружением и уничтожением вражеских целей. Богомаз просит жителей соблюдать меры предосторожности во время атаки.

К тому же сейчас украинские беспилотники атакуют город Елец в Липецкой области. На улицах звучит сирена об опасности. Жители убегают с улиц в ближайшие укрытия. На окраинах уже прогремели взрывы.

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#брянская область
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