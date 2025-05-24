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Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Брянскую область атакуют украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

На данный момент система ПВО работает над обнаружением и уничтожением вражеских целей. Богомаз просит жителей соблюдать меры предосторожности во время атаки.

К тому же сейчас украинские беспилотники атакуют город Елец в Липецкой области. На улицах звучит сирена об опасности. Жители убегают с улиц в ближайшие укрытия. На окраинах уже прогремели взрывы.

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#брянская область
Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ
24 мая 2025, 23:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ снова пытаются атаковать беспилотниками город Елец Липецкой области. Как рассказали SHOT местные жители, в городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытия. Уже было слышно несколько хлопков на окраине», — передает канал.

При этом ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень опасности атаки дронов в Ельце и Елецком районе. На фоне сирены граждане стали убегать с улиц в укрытия.

На данный момент опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области. К тому же введен план «Ковер» в аэропорту Калуги. Там ограничен прием и вылет самолетов.

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Британский журналист заявил о стягивании тысяч российских военных к Харькову
Sky News: РФ стягивает войска к границе с Харьковской областью
24 мая 2025, 19:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска стягивают войска к Харькову. Об этом говорится в материале журналиста Майкла Драммонда, опубликованном на сайте британского издания Sky News.
Отмечается, что Москва может готовиться к новому масштабному наступлению в этом направлении.

Корреспондент подчеркнул, что после освобождения Курской области свыше 50 тысяч бойцов ВС РФ сосредоточились на границе с Харьковской областью. Драммонд со ссылкой на аналитиков утверждает, что у российской армии есть «четырёхмесячное окно» для прорыва фронта, прежде чем погодные условия начнут ухудшаться.

Также ситуацию прокомментировал военный аналитик Sky News Майкл Кларк. Он заявил, что в числе переброшенных к границе бойцов есть представители элитных частей, включая подразделения ВДВ.

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#харьковская область
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ВС РФ ударили «Искандером» по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу
24 мая 2025, 16:51

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

23 мая ВС РФ расчетами ОТРК «Искандер» нанесли групповой ракетный удар по судну с военным грузом, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Отмечалось, что контейнеровоз осуществлял перевозку военных грузов в порт Одессы. По данным Минобороны, на судне было порядка 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

После удара по контейнеровозу в Одессе случилась вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов, контейнеров и сильный пожар.

Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Уточнялось, что с подконтрольных Киеву территорий вернулись 307 военнопленных. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь.

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Минобороны РФ: еще 307 военных вернулись из украинского плена в ходе обмена
24 мая 2025, 14:48

Фото: istockphoto/vladj55

Сегодня, 24 мая, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, о котором стороны ранее договорились в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.
В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для дальнейшего лечения и реабилитации.
«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», — добавили в ведомстве.
Перед этим сообщалось о первом этапе обмена, в ходе которого 270 военнослужащих и 120 гражданских возвращены в Россию.

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#сво
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СК: 22 мая ВСУ ударили по Льгову из HIMARS, пострадали 16 мирных жителей
24 мая 2025, 12:33

Фото: Фото: iStock/Irina Piskova

В минувший четверг, 22 мая, ВСУ ударили по Льгову Курской области из РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали 16 мирных жителей, включая двух подростков 13 и 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России.
По данным агентства, обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города. Повреждения получили 20 автомобилей, один многоквартирный и два частных дома, уточняет «Смотрим».

В публикации отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Школьники, пострадавшие от обстрела, дали показания в рамках расследования. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить тяжесть вреда, причиненного их здоровью.

Следователи продолжают устанавливать причастных к обстрелу украинских боевиков.

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