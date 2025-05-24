Богомаз: Брянская область подверглась атаке беспилотников

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Брянскую область атакуют украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
На данный момент система ПВО работает над обнаружением и уничтожением вражеских целей. Богомаз просит жителей соблюдать меры предосторожности во время атаки.
К тому же сейчас украинские беспилотники атакуют город Елец в Липецкой области. На улицах звучит сирена об опасности. Жители убегают с улиц в ближайшие укрытия. На окраинах уже прогремели взрывы.
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Иван Мусатов