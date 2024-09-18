Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа

Фото: Минобороны РФ
Силы ПВО РФ сбили еще 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, передает РИА Новости. По его словам, все БПЛА были обнаружены и уничтожены в воздухе.
Пострадавших и разрушений нет. Вечером во вторник уже сообщалось о сбитом одном беспилотнике.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
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Пострадавших и разрушений нет. Вечером во вторник уже сообщалось о сбитом одном беспилотнике.
«Наши защитники продолжают активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Оперативные и экстренные службы работают в обычном режиме», - отметил Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
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Елена Перлова