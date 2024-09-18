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Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа

Богомаз: ПВО ликвидировали еще 10 БПЛА самолетного типа над Брянской областью
18 сентября 2024, 05:00
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО РФ сбили еще 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, передает РИА Новости. По его словам, все БПЛА были обнаружены и уничтожены в воздухе.

Пострадавших и разрушений нет. Вечером во вторник уже сообщалось о сбитом одном беспилотнике.



«Наши защитники продолжают активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Оперативные и экстренные службы работают в обычном режиме», - отметил Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.

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#губернатор
#бпла
#брянская область
Воздушная тревога объявлена в Киевской и восьми других областях Украины
18 сентября 2024, 04:20

В Киевской области и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога, как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги был включен в Винницкой, Черниговской и Черкасской областях в период с 23:13 до 23:36 по московскому времени. В Киевской области тревога была объявлена в 23:46.

Кроме того, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Тревога была объявлена в ночь на среду и продолжается до сих пор.

Ситуация в регионе напряженная на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре, которые российские силы начали наносить с октября 2022 года после атаки на Крымский мост.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву защищать небо от беспилотников. Он задался вопросом о том, почему западные союзники Украины, которые совместными усилиями сбивают ракеты и беспилотники в небе над Ближним Востоком, до сих пор не делают того же в отношении российских ракет. При этом он подчеркнул, что в настоящее время сбиванием дронов ВС РФ отличилась только Белоруссия.

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#украина
#небо
#крымский всу
#вс рф
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#воздушная
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Новая угроза на Купянске: Генштаб ВСУ объявил о критической ситуации на фронте
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
18 сентября 2024, 03:35

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на Купянском направлении фронта.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.

По информации украинского военного командования, ситуация на данном направлении остаётся сложной, что подтверждается активными боевыми действиями и значительным напряжением в регионе. В сообщении подчеркивается, что военные продолжают контролировать обстановку и предпринимают меры для поддержания обороноспособности.

Ситуация на Купянском направлении стала предметом внимания как в украинских, так и в международных источниках, учитывая стратегическое значение этого района на фронте.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил цель операции как «защиту людей, которые на протяжении восьми лет страдают от издевательств и геноцида со стороны киевского режима». По его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также привлечь к ответственности всех военных преступников, виновных в «кровавых преступлениях против мирных жителей» Донбасса.

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#всу
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Отставной офицер СБУ предрек разгром ВСУ из-за наступления России
Офицер СБУ в отставке Стариков: наступление России в ДНР ведет к разгрому ВСУ
18 сентября 2024, 00:42

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области может привести к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В интервью журналисту Александру Шелесту на YouTube Стариков подчеркнул, что усиленное давление российских сил на этих направлениях значительно ослабляет позиции ВСУ.

По его словам, украинская армия сталкивается с недостатком ресурсов и стратегических резервов для эффективной обороны, что усугубляет ситуацию на фронте.

Стариков также отметил, что, если наступление продолжится такими же темпами, ВСУ рискуют понести значительные потери, что приведет к тяжелым последствиям для Украины.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку офицерского состава, сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, ситуация с недостатком офицеров становится серьезной проблемой для обороноспособности страны.

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#армия
#всу
#сво
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Кризис в ВСУ: Украина осталась без ключевых офицеров – что это значит для фронта
Депутат Рады Чернев заявил о нехватке офицеров в ВСУ
18 сентября 2024, 00:32

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку офицерского состава, сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
По его словам, ситуация с недостатком офицеров становится серьезной проблемой для обороноспособности страны.

Чернев отметил, что многие командиры подразделений вынуждены выполнять обязанности, не соответствующие их должностям, что усложняет оперативное управление войсками. Это заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Рада».

Недостаток офицеров в ВСУ становится критическим фактором на фоне затянувшегося конфликта с Россией, что может сказаться на эффективности украинских военных операций.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений на различных направлениях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Лавров указал президенту Красного Креста на нарушение Киевом гуманитарных норм
17 сентября 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
«Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД также добавили, что стороны обсудили работу в гуманитарной сфере на Ближнем Востоке, странах Африканского Рога и Сахеля, Европы и Азии.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам деятельности МККК в России. Достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении взаимодействия», — заключили в дипведомстве.
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#рф
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Стало известно, что случилось с Эрнестом и Гудвином
Военкор Коц: «Гудвин» погиб на ночлеге от атаки БПЛА, «Эрнест» пропал без вести
17 сентября 2024, 20:57

Фото: iStock/Dragon Claws

Подробностями расследования гибели Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в зоне СВО поделился военный корреспондент Александр Коц, сославшись на анонимный информированный источник. По его словам, бойцов атаковал украинский БПЛА, когда они остановились на ночлег в частном доме, Гудвин погиб, а Эрнест пропал без вести.
Собеседник военкора заявил, что полк, в котором служили Гудвин и Эрнест, не участвовал в штурмовых операциях, а удерживал занятые территории. Обоих бойцов в последние месяцы редко видели, как в расположении, так и на боевой подготовке, так как они испытывали новый прототип беспилотника, отметил источник.

Отмечается, что оба они погибли в прошлый четверг, 12 сентября.
«Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА «Баба Яга» противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих, включая Эрнеста, погибли. Другие получили ранения. Гудвина пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести», — приводит слова своего собеседника военкор.
Напомним, 13 сентября российские военкоры распространили в Telegram-каналах видео, где «Гудвин» и «Эрнест» рассказали, что из-за конфликта с командованием их из разведчиков перевели в штурмовики и отправили на «штурм в один конец», из которого бойцы так и не вернулись.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава Минобороны Андрей Белоусов держит на контроле ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина». Об этом заявил

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Армия России освободила Украинск в ДНР
17 сентября 2024, 17:59

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила Украинск от ВСУ, город находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в городе развевается российский флаг.

Напомним, Украинск находится между Курахово и Селидово в ДНР. Бои за населенный пункт шли несколько недель.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные освободили населённый пункт Желанное Первое в ДНР. Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».


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#флаг
#контроль
#днр
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Рогов: в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской частей на участках
17 сентября 2024, 16:57

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений на различных направлениях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Идет хаос с переброской подразделений. Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой», — рассказал Рогов.

По его словам, противник такими действиями пытается избежать провала фронта из-за российского наступления. Однако Рогов также отметил, что это может быть отвлекающим маневром для разведки ВС РФ.

Он рассказал, что с Запорожского направления киевское руководство отправило некоторые в Курскую область, а теперь их переводят в район Покровска, чтобы сдержать наступление ВС РФ.

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#всу
#вс рф
#рогов
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ВСУ перетягивают силы из Курской области в Донбасс
Politico: ВСУ перетягивают силы из Курской области в ДНР из-за успехов ВС РФ
17 сентября 2024, 15:49

Фото: iStock/Irina Piskova

Успехи ВС РФ в Донбассе вынуждают ВСУ перетягивать в ДНР силы из Курской области. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат. По их словам, командование уже начало передислоцировать подразделения.
«Потери среди украинцев быстро растут, что вынуждает Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР — прим.ред.)», — указывается в материале.
При этом издание отмечает, что несмотря на это российская армия продолжает развивать наступление в ДНР и достигает успехов.

Ранее украинский военкор Юлия Кириенко писала, что командиры ВСУ все чаще сокрушенно говорят об угрозе потерять Покровск, Селидово и Угледар из-за снарядного голода и нехватки солдат.

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