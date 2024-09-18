Воздушная тревога объявлена в Киевской и восьми других областях Украины

В Киевской области и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога, как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги был включен в Винницкой, Черниговской и Черкасской областях в период с 23:13 до 23:36 по московскому времени. В Киевской области тревога была объявлена в 23:46.
Кроме того, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Тревога была объявлена в ночь на среду и продолжается до сих пор.
Ситуация в регионе напряженная на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре, которые российские силы начали наносить с октября 2022 года после атаки на Крымский мост.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву защищать небо от беспилотников. Он задался вопросом о том, почему западные союзники Украины, которые совместными усилиями сбивают ракеты и беспилотники в небе над Ближним Востоком, до сих пор не делают того же в отношении российских ракет. При этом он подчеркнул, что в настоящее время сбиванием дронов ВС РФ отличилась только Белоруссия.
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Кроме того, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Тревога была объявлена в ночь на среду и продолжается до сих пор.
Ситуация в регионе напряженная на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре, которые российские силы начали наносить с октября 2022 года после атаки на Крымский мост.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву защищать небо от беспилотников. Он задался вопросом о том, почему западные союзники Украины, которые совместными усилиями сбивают ракеты и беспилотники в небе над Ближним Востоком, до сих пор не делают того же в отношении российских ракет. При этом он подчеркнул, что в настоящее время сбиванием дронов ВС РФ отличилась только Белоруссия.
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Елена Перлова