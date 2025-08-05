В Тюмени ищут женщину, которая цинично высказалась о льготах бойцам СВО
Полиция Тюмени проводит проверку в связи с видео, в котором женщина обсуждает выплаты участникам специальной военной операции и льготы для их семей.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что это видео вызвало значительный резонанс в интернете.
На записи женщина, используя ненормативную лексику, делится своим опытом как жены участника СВО, утверждая, что получает льготы. В комментариях к видео пользователи осуждают её за циничное отношение и попытки извлечь выгоду из ситуации.
В настоящее время полиция работает над установлением личности женщины и выяснением всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.
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