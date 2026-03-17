В Удмуртии плетущих маскировочные сети для солдат пенсионерок выгнали на улицу
В Удмуртии группу пенсионерок, плетущих маскировочные сети для участников СВО, попросили освободить арендуемое помещение. Женщины изготовили уже около 145 тысяч метров сетей.
Как сообщает KP.RU, договор аренды с ними досрочно расторгло региональное отделение ДОСААФ. В организации заявили, что не планируют его продлевать.
По словам волонтёров, которые помогают пенсионеркам, сначала им объяснили решение санитарными требованиями. Позже в ДОСААФ указали, что помещение якобы превратилось в производственный цех и утратило «эстетический вид».
Сами участницы инициативы отмечают, что их деятельность носит добровольный характер и направлена на помощь военным. Они также обратили внимание, что в том же здании работают и другие организации, однако к ним подобных претензий не предъявляют.
Теперь пенсионеркам предстоит искать новое помещение, чтобы продолжить работу. Волонтёры пытаются помочь им с поиском площадки для плетения маскировочных сетей.
