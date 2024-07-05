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В ВСУ рассказали о критической ситуации на очеретинском направлении

NV: российские военные «устроили сафари» на ВСУ на очеретинском направлении
05 июля 2024, 23:16
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска «устроили сафари» на Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил специалист по связи в ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью для NV.
По его словам, в этой зоне проведения специальной военной операции сложилась «катастрофическая ситуация». Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации используют беспилотные летательные аппараты с нестандартными частотами, уничтожая все материально-техническое обеспечение ВСУ.

Бескрестнов добавил, что украинская армия к этому не готова и не располагает оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с подобными беспилотниками.



Ранее генштаб ВСУ заявил, что обстановка на торецком направлении для украинских военных остается крайне напряженной.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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MWM: уничтожение ВС РФ танков Abrams на СВО сильно испортило их репутацию в мире
05 июля 2024, 23:05

Фото: istockphoto/tupungato

Уничтожение Россией американских танков Abrams в ходе СВО на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
Издание пишет, что танки «Abrams» во время многочисленных боев страдали не только от артиллерии, но и от БПЛА, ручных противотанковых орудий и выстрелов из российских танков Т-72.

Указывается, что все эти случаи лишь умножили беспокойство за боевые качества «Абрамсов», ведь, ранее в 2010-х годах, имидж танков подпортила война в Ираке.

MWM добавил, что в среду, 3 июля, ВС РФ уничтожили еще один «Abrams» на Авдеевском направлении. Сначала танк нашли с помощью развездывательного беспилотника, а после артиллеристы ударили по нему высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь».

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#танки
#бпла
#война
#сво
#всу
#вс рф
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Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ
05 июля 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

В Киеве царит тревога после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, которые нанесли украинским ВВС колоссальный ущерб, что может вынудить власти разместить часть истребителей F-16 в Польше. Об этом сообщает издание Interia.
Как указано в статье, украинские парламентарии серьезно озабочены безопасностью обещанных F-16. Преимущественно власти недовольны командованием, которое не смогло уберечь самолеты и привести комплексы ПВО в должное состояние.

«Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше, —заявляется в материале.
Минобороны России за последнюю неделю сообщило об уничтожении шести истребителей, средств авиационного поражения и автомобилей инженерной службы, а также повреждении двух самолетов на ремонте. Удары наносились по аэродромам Долгинцево, Миргород и Полтава.

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#самолёты
#безопасность
#минобороны
#пво
#истребитель
#истребитель f-16
#аэродром
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Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО
05 июля 2024, 20:51

Фото: istockphoto/Алексей Ерешко

Сроки носки формы в зоне спецоперации отменены приказом министра обороны России. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.
«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне... Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу — Прим. ред.) это выдается, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал Евкуров.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима с конца февраля 2022 года.

Москва обсуждает вопрос урегулирования конфликта миром с представителями разных государств. Сегодня президент РФ Владимир Путин встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер отметил важность завершения боевых действий полностью, не ограничиваясь лишь временными мерами по их заморозке.

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#россия
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#украина
#минобороны рф
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«Катастрофическая ситуация для Украины»: ВСУ покидает Красногоровку
Меркурис: ВСУ покидают все оборонительные позиции в Красногоровке ДНР
05 июля 2024, 20:31

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

ВСУ постепенно покидают все оборонительные позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге. Сложившуюся для Украины ситуацию он назвал катастрофической.
«У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», — заявил Меркурис.
По данным эксперта, если этот город падет, то вся система обороны украинской армии в этом районе просто развалится.

Ранее Минобороны России сообщало, что группировка «Юг» улучшила свое положение по переднему краю, а также поразила живую силу и технику ВСУ в районе Красногоровки.

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#контроль
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
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Командир «Ахмата»: ВС РФ наступают и уничтожают ВСУ на всех направлениях СВО
05 июля 2024, 20:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения ВС РФ наступают и уничтожают противника на всех направлениях СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его прогнозам, специальная военная операция завершится уже в этом году.
«Я так думаю, что в этом году СВО мы как раз и завершим. Вообще нет ни одного участка, где противник мог бы сказать, что он получил какое-то преимущество и наступает. <…> На всех направлениях подразделения Минобороны РФ потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника», – пояснил Апти Алаудинов.
Ранее сообщалось, что для сдерживания России у главкома ВСУ Сырского больше не осталось ресурсов. По словам отставного украинского генерала Романенко, командование не может укомплектовать имеющиеся подразделения.

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Телеканал «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
05 июля 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Standart

Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе в минувший четверг, 4 июля. Об этом сообщили журналисты украинского телеканала «Общественное» в Telegram.
«В Одессе слышен взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — гласит публикация.

Накануне воздушная тревога была объявлена в ряде областей украинской республики, включая Одесскую, где она до сих пор звучит.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Москва делает все необходимое для урегулирования конфликта миром.

Недавно по вопросам Украины прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что конфликт нужно уладить только полностью, а не при помощи временных мер в виде его заморозки.

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#украина
#война
#сво
#одесса
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#новости
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Генерал ВСУ Романенко: у главкома Сырского больше нет ресурсов
05 июля 2024, 19:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Об отсутствии ресурсов для сдерживания России у главкома ВСУ Александра Сырского заявил на YouTube-канале «Апостроф» отставной украинский генерал Игорь Романенко. По словам собеседника, командование республики не может укомплектовать нынешние подразделения.
«Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов», — сказал Романенко.

Он добавил, что ситуация ухудшается «мизерным количеством» хорошо подготовленных военных, а также недостатками среди личного состава.

Ранее в МО РФ заявляли об уничтожении группировкой ВС РФ «Днепр» за неделю 635 украинских радикалов.

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Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели

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#россия
#украина
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#всу
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Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели
05 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Photoboyko

В Севастополе 5 июля дважды объявляли воздушную тревогу, которая через несколько минут отменялась. Губернатор города Михаил Развожаев пояснил, что ВСУ запускают в сторону Севастополя не только крылатые ракеты, но и ложные цели.
В своём телеграм-канале он именно этим объяснил то, что объявленная воздушная тревога отменялась буквально сразу же. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом пытаются проверить, насколько надёжна противовоздушная оборона Севастополя и всего полуострова.

Тем не менее, губернатор обратился к горожанам с призывом не пренебрегать мерами безопасности, укрываться во время тревоги в убежищах и временных укрытиях, а также избегать нахождения на открытом пространстве, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.

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#опасность
#всу
#воздушная севастополь
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Близки к нулю: Путин высказался о шансах Зеленского на победу на выборах
05 июля 2024, 17:12

Украинское правительство вряд ли сможет победить на предстоящих выборах, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
По словам главы российского государства, шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский утратил свои полномочия. Он отменил выборы, сославшись на военное положение в стране.

В настоящий момент с официальным визитом в Москве находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Орбана, ему было важно услышать позицию главы РФ.

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