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Российские войска «устроили сафари» на Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил специалист по связи в ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью для NV.
По его словам, в этой зоне проведения специальной военной операции сложилась «катастрофическая ситуация». Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации используют беспилотные летательные аппараты с нестандартными частотами, уничтожая все материально-техническое обеспечение ВСУ.
Бескрестнов добавил, что украинская армия к этому не готова и не располагает оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с подобными беспилотниками.
Ранее генштаб ВСУ заявил, что обстановка на торецком направлении для украинских военных остается крайне напряженной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Бескрестнов добавил, что украинская армия к этому не готова и не располагает оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с подобными беспилотниками.
Ранее генштаб ВСУ заявил, что обстановка на торецком направлении для украинских военных остается крайне напряженной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов