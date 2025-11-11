В Ульяновске и области мобильный интернет отключили до окончания СВО

11 ноября 2025, 14:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Ульяновске и ряде близлежащих населённых пунктов уже почти две недели отсутствует мобильный интернет. Как заявил министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров, ограничения будут действовать «до окончания специальной военной операции».