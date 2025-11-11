В Ульяновске и области мобильный интернет отключили до окончания СВО
В Ульяновске и ряде близлежащих населённых пунктов уже почти две недели отсутствует мобильный интернет. Как заявил министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров, ограничения будут действовать «до окончания специальной военной операции».
По словам чиновника, решение о расширении зон безопасности вблизи объектов специального назначения принято на федеральном уровне и касается не только Ульяновской области, но и других регионов России.
Как отмечает Telegram-канал «Кровавая барыня», из-за отключения мобильного интернета жители жалуются на трудности в повседневной жизни: школьники не могут оплачивать обеды через приложения, а часть банковских и государственных сервисов недоступна даже из «белых списков».
Власти заявили, что ведут работу по ускоренному подключению проводного интернета, особенно в сельских районах. При этом перерасчёт за неиспользованные услуги мобильной связи пока не предусмотрен, однако региональные чиновники рассчитывают, что федеральный центр рассмотрит этот вопрос.
Читайте также: