Кабмин определил виды угроз устойчивости и безопасности сети «Интернет»
Риск утраты связи и обмена данными между пользователями в России и за рубежом внесли в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета, утверждённый постановлением правительства. Об этом пишет ТАСС.
В документе отмечается, что под угрозами целостности сетей связи понимается, в частности, возможность нарушения взаимодействия между российской общедоступной сетью и сетями иностранных государств, что может привести к невозможности соединения, передачи данных и доступа к зарубежным интернет-ресурсам.
Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт технической серы. Эту меру направили на стабилизацию поставок сырья на внутреннем рынке и на сохранение объёмов производства минеральных удобрений.
Власти подчёркивают, что решение также обуславливается задачей обеспечения продовольственной безопасности страны.
