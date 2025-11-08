Достижения.рф

Кабмин определил виды угроз устойчивости и безопасности сети «Интернет»

Фото: istockphoto/Khanchit Khirisutchalual

Риск утраты связи и обмена данными между пользователями в России и за рубежом внесли в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета, утверждённый постановлением правительства. Об этом пишет ТАСС.



В документе отмечается, что под угрозами целостности сетей связи понимается, в частности, возможность нарушения взаимодействия между российской общедоступной сетью и сетями иностранных государств, что может привести к невозможности соединения, передачи данных и доступа к зарубежным интернет-ресурсам.

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт технической серы. Эту меру направили на стабилизацию поставок сырья на внутреннем рынке и на сохранение объёмов производства минеральных удобрений.

Власти подчёркивают, что решение также обуславливается задачей обеспечения продовольственной безопасности страны.

