Кабмин определил виды угроз устойчивости и безопасности сети «Интернет»

08 ноября 2025, 12:35

Фото: istockphoto/Khanchit Khirisutchalual

Риск утраты связи и обмена данными между пользователями в России и за рубежом внесли в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета, утверждённый постановлением правительства. Об этом пишет ТАСС.