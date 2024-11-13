В Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года

Боец из Дагестана Закарья Алиев выжил после того, как несколько недель в одиночку отражал атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. О том, как ему удалось продержаться в таких тяжелых и опасных условиях, находясь без еды и воды, расскажет «Радио 1».