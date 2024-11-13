В Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года

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Свыше 100 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА Новости.
По словам депутата, еще 1,35 млрд долларов поступило в государственную казну. Уточняется, что общая сумма помощи от международного сообщества составила 100,79 млрд долларов.
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Вашингтон просто «кинул» Киев в самый тяжёлый момент с поставками вооружений и военного снаряжения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, накануне Украина подписала соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.
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Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Вашингтон просто «кинул» Киев в самый тяжёлый момент с поставками вооружений и военного снаряжения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, накануне Украина подписала соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.
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Екатерина Коршунова