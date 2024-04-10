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В Великобритании неожиданно высказались о России

Галлоуэй: конфликт не закончится, пока Россия не защитит жителей Донбасса
10 апреля 2024, 17:53
Фото: iStock/nevenmn

Фото: iStock/nevenmn

Конфликт на Украине не утихнет до тех пор, пока Россия не защитит население Донбасса. С таким мнением на своем YouTube-канале выступил член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.


Он отметил, что киевский режим продолжает обстреливать безвинное гражданское население Донбасса американскими и западными боеприпасами, поэтому Россия не прекратит этот конфликт, пока эти орудия не удастся отодвинуться настолько далеко, чтобы они не могли атаковать этнически русское население Украины.

Галлоуэй также раскритиковал украинское правительство за жестокие преступления против населения восточной части страны и потребовал проведения суда над президентом США Джо Байденом за его поддержку действий киевского режима.

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МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
МИД Швейцарии: Россия должна принять участие в переговорах по Украине
10 апреля 2024, 17:38

Фото: ungeneva.org

Первая мирная конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии без участия России, может способствовать выработке соглашения относительно того, когда и как привлечь Москву к этому процессу. С таким заявлением 10 апреля выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.
Он отметил, что важно понимать, что участие России в конференции должно произойти рано или поздно. Кассис подчеркнул, что необязательно, чтобы Россия присутствовала на самом первом этапе, однако можно договориться о времени ее присоединения к процессу. Он отметил, что в мире существуют различные точки зрения относительно роли, которую должна сыграть Россия в этом процессе, и важно достичь согласия по этому вопросу.

Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине в июне недалеко от города Люцерн. Однако Россия не будет присутствовать на этом мероприятии.

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#переговоры
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Бойцы ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему контрнаступлению
Express: Участвовавшие в контрнаступе солдаты ВСУ отметили неумелое командование
10 апреля 2024, 16:21

Фото:iStock/IherPhoto

Солдаты ВСУ, участвующие в прошлогоднем контрнаступлении, завершившемся провалом украинской армии, рассказали, что не были должным образом проинструктированы командованием, пишет издание Express.
Бойцы ВСУ также выразили недовольство военачальниками и отметили, что они были плохо подготовлены к наступлению.

ВСУ начали анонсированное наступление 4 июня 2023 года. Вскоре президент России Владимир Путин назвал военную кампанию ВСУ провалившейся и отметил, что инициатива на фронте за российской армией. Преимущество ВС РФ на фронте через некоторое время признали и союзники Киева.

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#контрнаступление
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Опрос: Жители Польши не хотят, чтобы их солдаты воевали на стороне ВСУ
10 апреля 2024, 16:17

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Большинство жителей Польши против отправки польских военных на Украину. К такому выводы пришли авторы опроса, результаты которого 10 апреля опубликовало европейское издание «Euroactiv».
Согласно опросу 75% поляков выступили против отправки польской армии на помощь ВСУ. Кроме того, 47% респондентов не поддержали вступление Украины в НАТО, а 40% высказались за немедленное присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

Накануне воевавший два года в рядах ВСУ польский наемник Михаил Липски заявил, что мобилизованные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) попадают на фронт с меньшей подготовкой в сравнении с российскими военными. Если российские новобранцы готовятся от трех до девяти месяцев перед попаданием на фронт, то у ВСУ этот срок составляет не больше двух месяцев, а чаще всего еще меньше.

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Боевики «Азова»* отказываются выполнять приказы главкома ВСУ из-за страха
Полковник Кошкин: Боевики «Азова»* боятся выполнять приказы главкома ВСУ
10 апреля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики украинского батальона «Азов»* отказываются выполнять приказ главнокомандующего ВСУ об удержании Часов Яра. Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что причина в том, что они осознают свою неспособность выполнить эту задачу.
В беседе с изданием «Лента.ру» эксперт отметил, что хотя командиры «Азова»* утверждают, что эта оборона не для них, что бойцы подразделения слишком квалифицированы и должны выполнять другие, более сложные задачи, причина саботажа приказов высшего командования кроется в другом. Националисты прекрасно понимают невыполнимость этой боевой задачи, выполнение которой грозит им неминуемой гибелью, и просто боятся за свою жизнь.

Военный эксперт также добавил, что саботаж боевого приказа главкома — это очень серьёзный симптом для ВСУ. Это неповиновение и невыполнение прямого приказа ведёт моральному разложению, подрыву боевого духа и в конечном счёте окончательному поражению, которое уже не за горами, заключил полковник Кошкин.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#оборона
#всу
#днр
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У граждан Украины могут мобилизовать автомобили
10 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Artur Reznik

«Лишние» автомобили граждан Украины могут быть мобилизованы, пишет Lenta.ru.
Соответствующее положение есть в проекте закона о мобилизации, поданном в Верховную Раду, заявила депутат Марьяна Безуглая.

По ее словам, в случае наличия у граждан в собственности более одного транспортного средства, «лишние» могут мобилизовать на нужды украинских солдат. Сейчас им не хватает не только боеприпасов, но и автомобилей.

Кроме этого, в документе отмечается, что местные государственные органы теперь будут обязаны участвовать в мобилизации, а не только способствовать ей, как ранее.

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#всу
#украина
#автомобили
#мобилизация
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Законопроект о призыве осужденных одобрен на Украине
10 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/Motortion

Рада одобрила в первом чтении законопроект о призыве осужденных, пишет ТАСС.
Согласно документу, мобилизации в ВСУ будут подлежать все осужденные, кроме тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, убийц, насильников, педофилов, лиц, совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

Соответствующий проект закона ранее рекомендовал к принятию комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме этого, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

По сообщениям западных СМИ, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года в Венгрию, Молдавию, Польшу, Румынию и Словакию сбежали около 20 тысяч призванных украинских мужчин.

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#всу
#закон
#украина
#законопроект
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На Украине собираются призывать женщин для службы в ВСУ
10 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Киеву стоит начать призывать женщин в армию ВСУ по примеру Израиля. Такое заявление сделала советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева. Её слова передает газета Times.
«В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны (тренировать – ред.) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне», — заявила Григорьева.

По её словам, украинцам стоит готовиться к тому, что в ближайшие годы в стране начнут мобилизовывать женщин. Григорьева пояснила, такие действия необходимы для решения проблемы нехватки новобранцев. На данный момент в армии Украины служат порядка 65 тысяч женщин, при этом последние три года показатель вырос на 40%.

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#всу
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#мобилизация
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Зеленский высказался о позиции Шольца по поставкам Taurus
Зеленский: Шольц не хочет поставлять Taurus Украине из-за страха ядерной войны
10 апреля 2024, 14:52

Фото: iStock/andriano_cz

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за якобы ядерных угроз со стороны России, пишет Bild.
Зеленский подчеркнул, что союзники Украины имеют все необходимое для ВСУ оружие, и выразил недоумение по поводу того, почему они не предоставляются.

«Кканцлер утверждает, что Германия не обладает ядерным арсеналом, и поэтому Taurus является значимым вооружением», — отметил президент Украины.
Ранее лидер оппозиционной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что в немецкой оппозиции все еще рассматриваются варианты по передаче дальнобойных ракет Taurus Украине.

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#зеленский
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Осуждённого Игоря Стрелкова попросили отправить на спецоперацию
10 апреля 2024, 14:46

Фото: Радио 1

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить на спецоперацию в качестве командира взвода. Об этом пишет Baza, ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно сообщению, ещё в конце января в одной из войсковых частей утвердили кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода. Тогда же попросили начальника пункта отбора на военную службу по контракту направить его в ДНР.

Напомним, 25 января текущего года Стрелкова приговорили к четырём годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Согласно российскому законодательству осуждённые за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны РФ.

При этом его адвокат Александр Молохов считает, что у Стрелкова есть все шансы попасть на СВО, если апелляционный суд отменит приговор. Заседание состоится 15 мая. Есть и другой вариант: если президент России Владимир Путин помилует его и снимет с него судимость.

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