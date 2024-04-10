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Конфликт на Украине не утихнет до тех пор, пока Россия не защитит население Донбасса. С таким мнением на своем YouTube-канале выступил член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.
Он отметил, что киевский режим продолжает обстреливать безвинное гражданское население Донбасса американскими и западными боеприпасами, поэтому Россия не прекратит этот конфликт, пока эти орудия не удастся отодвинуться настолько далеко, чтобы они не могли атаковать этнически русское население Украины.
Галлоуэй также раскритиковал украинское правительство за жестокие преступления против населения восточной части страны и потребовал проведения суда над президентом США Джо Байденом за его поддержку действий киевского режима.
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Артем Кузьмин