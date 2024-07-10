ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ

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Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK американского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что также были ликвидированы склады хранения безэкипажных катеров украинской армии. Уточняется, что российские силы ударили по скоплениям живой силы и военной технике противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова