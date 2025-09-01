В Великобритании школьник семь лет ничего не ел кроме картофеля в мундире
В Великобритании школьник семь лет не ел ничего кроме картофеля в мундире. От овощей и фруктов ребенка буквально тошнило.
По сообщению Manchester Evening News, полуторагодовалый Ленни Сартин резко перестал воспринимать какую-либо еду, кроме картофеля в мундире. На протяжении семи лет он ел только его, добавляя фасоль и сыр. При этом от другой еды ребенка тошнило.
«Мы не слишком волновались, потому что думали, что картофель вполне полезен, а он много занимался спортом и был в хорошей форме», — объяснила мама подростка.
Уже после у юноши стало мало энергии, и каждый вечер он засыпал в 19:00. К тому же у него появился синдром беспокойных ног.
Врачи никак не могли помочь школьнику, поэтому мама решила прибегнуть к нетрадиционным методам. В интернете она нашла похожий случай, который удалось излечить с помощью гипноза. Двухчасовая гипнотерапия помогла Ленни, после чего он начал спокойно есть фрукты и овощи.