Военные ВС РФ призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке

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Артиллеристы группировки войск «Центр» использовали агитационные снаряды по позициям националистов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и забросили листовки с призывом к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 из группировки войск «Центр» осуществили «залистование» военных позиций ВСУ специальными листовками, которые содержат призывы к добровольной сдаче в плен и, соответственно, сохранению жизни.
«После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника», – уточнили в ведомстве.
Ранее войска украинской армии массово сдались российским солдатам под Харьковом. Это произошло во время штурма села Стрелечье в Харьковской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника», – уточнили в ведомстве.
Ранее войска украинской армии массово сдались российским солдатам под Харьковом. Это произошло во время штурма села Стрелечье в Харьковской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов