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В Часовом Яре местный житель Павел Морковин заявил, что украинские военные использовали тактику маскировки, выдавая себя за мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в соседнем огороде находились минометчики, которые были одеты в гражданскую форму и активно использовали минометы для обстрелов.
Морковин отметил, что у командиров военных подразделений были опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к 17-й и 27-й бригадам. Он также упомянул о наличии радара, накрытого сеткой, который использовался для наблюдения за ситуацией.
По словам свидетеля, несмотря на военное присутствие, солдаты были одеты так, что их можно было легко принять за гражданских лиц, если не знать о происходящем.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Морковин отметил, что у командиров военных подразделений были опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к 17-й и 27-й бригадам. Он также упомянул о наличии радара, накрытого сеткой, который использовался для наблюдения за ситуацией.
«По этим устройствам было видно, кто они такие», — добавил он.
По словам свидетеля, несмотря на военное присутствие, солдаты были одеты так, что их можно было легко принять за гражданских лиц, если не знать о происходящем.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова