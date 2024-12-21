В Венгрии предупредили о риске эскалации из-за убийства начальника войск РХБЗ

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Убийство начальника РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, случившееся вызывает беспокойство. Он отметил, что если эскалация конфликта произойдет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, то шансы заключить мирное соглашение после 20 января значительно снизятся.
Мира необходимо добиться как можно скорее, заключил Сийярто.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Мира необходимо добиться как можно скорее, заключил Сийярто.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Екатерина Коршунова