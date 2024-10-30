В Венгрии пресекли попытку иностранных спецслужб отправить оружие Украине

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Контрразведчики Венгрии сорвали попытки иностранных спецслужб наладить оружейные поставки для Киева, сообщил в рамках брифинга руководитель администрации премьера Гергей Гуйяш. Трансляция велась телеканалом М1.
«Действительно была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить. Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину», — сказал Гуйяш.Премьер Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что его страна хочет лишь мирного урегулирования конфликта. Политик обсуждал ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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