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Украина готова взорвать все мосты через Днепр, чтобы ВС РФ не заняли Днепропетровск и запад города Запорожье, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое видение он изложил на YouTube-канале.
«Вместо того, чтобы рисковать потерей той части города Запорожье, которая находится на правом берегу Днепра, и вместо того, чтобы потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», — сказал Меркурис.Он добавил, что такие шаги отрежут боевиков ВСУ от снабжения к востоку от Днепра, хоть и помешали бы ВС РФ форсировать реку.
«Это стало бы серьезным психологическим ударом для всех украинских военнослужащих, для них это было бы шоком», — резюмировал эксперт.Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ отступают в зоне спецоперации.
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Никита Кротов